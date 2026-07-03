Rekdal, el héroe noruego de 1998, cree que Brasil teme sufrir otra derrota inesperada en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Noruega

Brasil, ​y no Noruega, cargará con la mayor presión cuando los equipos se enfrenten el domingo en los octavos de final del Mundial, según Kjetil ‌Rekdal, cuyo penal selló una ‌de las mayores victorias de la historia del deporte noruego frente a los entonces cuatro veces campeones del mundo en 1998.

"Sin duda, Brasil es el que tiene más presión el domingo", declaró Rekdal a Reuters, señalando que el tan esperado regreso de Noruega a la fase eliminatoria ya había convertido este torneo en un éxito para el equipo, mientras que cualquier resultado que no fuera una victoria ​para Brasil se consideraría ⁠una humillación.

Sobre el papel, es un enfrentamiento desigual: los pentacampeones del mundo ‌contra un equipo que pone fin a una sequía de 26 ⁠años sin participar en el torneo. Pero ⁠Brasil se ha enfrentado a Noruega en cuatro ocasiones y nunca ha ganado, y su último encuentro en un Mundial sigue siendo uno de los recuerdos deportivos más ⁠preciados para el elenco escandinavo.

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Rekdal marcó con sangre fría un penal ​en el minuto 89 en el Stade Vélodrome de Marsella ‌para asegurar una victoria 2-1 sobre una ‌Brasil que ya se había clasificado en 1998 y enviar a Noruega ⁠a la fase eliminatoria.

Él cree que ese resultado, y el hecho de que Brasil no haya vencido nunca a Noruega, puede rondar en algún lugar de la mente de sus rivales. "Ese miedo siempre estará ahí: el temor a volver ​a tropezar contra ‌Noruega", afirmó.

Para la nueva generación de Noruega, liderada por Erling Haaland, Martin Odegaard y Antonio Nusa, 1998 es historia, más que una carga, señaló.

"No creo que Haaland y Odegaard estén pensando en que Noruega venció a Brasil en el 98", dijo Rekdal. "No necesitan los fantasmas del ⁠pasado para creer que están a la altura. Su realidad cotidiana en la cima absoluta del fútbol de clubes europeo ya se lo ha enseñado".

El progreso de Noruega, señaló Rekdal, no fue simplemente el resultado de una generación de jugadores con talento, sino de un trabajo a largo plazo en todo el sistema futbolístico del país.

"Se ha realizado un gran trabajo en el fútbol noruego desde hace muchos años, con un ‌entrenamiento sistemático, la aparición de canteras, mejores entrenadores y la orientación de los jugadores desde edades más tempranas", explicó.

Rekdal señaló que la generación actual, construida en torno a jugadores que compiten habitualmente al más alto nivel en Europa, es más fuerte que la selección noruega que alcanzó los octavos de final en Francia hace 28 años.

Brasil seguiría ‌partiendo como favorito, señaló, pero el ataque de Noruega les abre la puerta a otra sorpresa.

Haaland se ha convertido en uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial, mientras ‌que la creatividad ⁠de Odegaard y la velocidad de Nusa ofrecen a Noruega una amenaza muy alejada de aquel equipo disciplinado y de contraataque ​que frustró a Brasil en 1998.

El pronóstico de Rekdal para el domingo es inequívoco. "Dos a uno a favor de Noruega", afirmó. "En el fútbol, la historia se repite. De hecho, ocurre con bastante frecuencia".

(Reporting by Tommy Lund in Gdansk; editing by Clare Fallon)