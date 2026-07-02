Una nueva encuesta nacional de Vozna dejó un dato que podría ser determinante de cara a las elecciones presidenciales de 2027: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aparece mejor posicionado en un eventual mano a mano con el presidente Javier Milei. La diferencia parece explicarse, en buena medida, por el techo electoral que muestran ambos dirigentes.

El estudio, realizado entre el 22 y el 25 de junio sobre 1.300 casos en todo el país, indicó que el 52% de los consultados aseguró que "nunca votaría" a Javier Milei, mientras que el 49,9% respondió lo mismo respecto de Axel Kicillof. La encuesta muestra que ambos dirigentes arrastran niveles de rechazo muy elevados, aunque el presidente Javier Milei aparece apenas por encima del gobernador bonaerense.

Según el estudio, el 52% de los consultados afirmó que nunca votaría al líder de La Libertad Avanza, mientras que un 25,3% aseguró que seguramente lo haría y otro 13% se mostró dispuesto a considerarlo. El resto respondió que no sabe o prefirió no definir una postura.

En el caso de Axel Kicillof, el porcentaje de quienes aseguran que jamás lo elegirían alcanza el 49,9%, una cifra también alta pero levemente inferior a la que registra Milei. Al mismo tiempo, el gobernador bonaerense reúne un 21% de voto seguro y un 18,3% de electores que podrían llegar a acompañarlo en una elección presidencial.

Los datos de la encuesta sugieren que, si la elección terminara reducida a una disputa entre Milei y Kicillof, el gobernador tendría mayores posibilidades de ampliar su base electoral. La razón principal es que cuenta con un nivel de rechazo algo menor y un universo más amplio de ciudadanos que podrían llegar a votarlo. El fenómeno ya se observó en la elección presidencial de 2023, cuando gran parte de los votantes de fuerzas que habían quedado fuera de competencia terminaron inclinándose por una de las dos alternativas disponibles. En ese contexto, el techo electoral de cada dirigente se vuelve tan importante como su núcleo duro de apoyo.

La imagen de los dirigentes también marca diferencias

La encuesta de Vozna muestra además que ninguno de los principales referentes nacionales logra escapar a la polarización. Milei registra una imagen negativa del 56,5% frente a una positiva del 36,2%, lo que le deja un diferencial de -20,3 puntos. Kicillof también exhibe un saldo negativo, aunque menos pronunciado: su imagen negativa alcanza el 48,2% y la positiva llega al 37,8%, para un diferencial de -10,4 puntos.