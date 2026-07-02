El pasado de Queiroz en Colombia cobra protagonismo antes del enfrentamiento en el Mundial

Entrenamiento de Ghana

El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, intentó el jueves restar importancia a las preguntas sobre ‌su turbulenta salida de ‌Colombia, en momentos en que su etapa al frente de la selección sudamericana volvió al tapete de cara a su partido por los dieciseisavos de final del Mundial.

Queiroz, que entrenó a Colombia entre 2019 y 2020, se enfrentará a muchos de los jugadores a los que dirigió en su ​día, como el capitán ⁠James Rodríguez y el delantero Luis Díaz, en su ‌intento por llevar a Ghana a una victoria.

El ⁠portugués llevó a Colombia a los ⁠cuartos de final de la Copa América de 2019, donde fue eliminada por Chile en la tanda de penales. Abandonó el ⁠equipo al año siguiente tras sufrir duras derrotas ​en la fase de clasificación para el ‌Mundial ante Uruguay y Ecuador.

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Al ser ‌consultado sobre los rumores aparecidos en los medios colombianos ⁠de que no había tenido una buena relación con algunos de los jugadores más veteranos, entre ellos Rodríguez, Queiroz desmintió esa idea.

"No comparto esa opinión", dijo cuando se le ​preguntó por ‌las afirmaciones de que los jugadores colombianos no estaban de acuerdo con algunas de sus decisiones.

"Puedo decir que disfruté y me encantó de verdad mi trabajo con la selección colombiana", añadió Queiroz, recordando las dificultades ⁠de entrenar durante la pandemia de COVID-19.

El DT señaló que su conocimiento de la plantilla colombiana podría resultar útil. La mayoría de los titulares de Colombia fueron dirigidos por Queiroz durante su etapa al frente del equipo, lo que le proporciona al técnico de 73 años una visión privilegiada del rival.

"Conozco bastante bien ‌a los jugadores de Colombia", dijo Queiroz, que participa en su quinto Mundial como seleccionador.

"Tenemos que estudiar la actual selección colombiana, y no la que había en otro momento. Por supuesto, somos muy conscientes de todas las cualidades que tienen estos jugadores".

De ‌cara al partido del viernes, Queiroz señaló que Ghana debía imponer su estilo y, al mismo tiempo, detectar los puntos débiles que ‌pudiera tener la ⁠selección sudamericana.

"Colombia no es perfecta. Es un buen equipo, pero no perfecto. Nosotros somos un gran ​equipo, pero tampoco somos perfectos. Va a ser un gran partido, independientemente del resultado", dijo Queiroz.

"Las Estrellas Negras tenemos que brillar mañana".

Con información de Reuters