Escapada clave en Buenos Aires: cómo es la Ruta del Vino y el Olivo para hacer durante las vacaciones de invierno

Espacada clave en Buenos Aires: cómo es la ruta del vino y del olivo para hacer en la provincia

La provincia de Buenos Aires ofrecerá durante todo julio la posibilidad de descubrir la Ruta del Olivo y Vinos Buenos Aires, con visitas guiadas a través de olivares y viñedos. Se trata de una oportunidad de degustar diferentes aceites de oliva, vinos de calidad y descubrir platos regionales; incluso con entrada gratis en algunos sitios.

Así es la Ruta del Olivo y Vinos en la provincia de Buenos Aires

La Ruta del Olivo y Vinos cuenta con diferentes lugares claves, algunos gratis, en los que se pueden disfrutar distintos aromas, paisajes y sabores durante el invierno 2026. En concreto, la ruta reúne más de 10 sitios para hacer cata de vinos, recorres viñedos y plantaciones de olivo. Entre las propuestas se encuentran:

Fiesta Provincial del Vino de la Costa

Berisso celebra la 23.ª Fiesta Provincial del Vino de la Costa desde el viernes 10 de julio al domingo 12 en el gimnasio municipal de Berisso, intersección de las calles 9 y 169. La celebración que reunirá a productores, artesanos y emprendedores de toda la región. Además de haber degustaciones de comida, también se podrán disfrutar de espectáculos en vivo, visita a los viñedos y a la cooperativa.

Además, habrá concursos de vino casero y de mermelada, en la Casa de la Cultura, calle Montevideo entre 10 y 11. En caso de lluvia, la actividad se suspende.





Durante la Ruta del Vino y el Olivo se pueden hacer catas y recorridos

Finca Recóndito Olivares

Adolfo Alsina invita a vivir una experiencia sensorial en el olivar el sábado 11 de julio, a las 9:30 y a las 15:30, en la Colonia San Miguel Arcángel, zona de los alemanes del Volga. El recorrido guiado por el olivar combina la explicación sobre el cultivo y el proceso de elaboración con la visita a espacios de bioconstrucción hechos con tierra y materiales naturales, desayunos y meriendas con productos locales. Además, habrá la degustación del Olivalatte, una infusión a base de hojas de olivo y leche que se convirtió en el producto identitario de la finca. La entrada es arancelada. En caso de lluvia, la actividad se suspende y se reprograma para el sábado siguiente.

Olivos de Naposta

Bahía Blanca ofrece un evento gastronómico con cordero patagónico mediterráneo al asador, aceite de oliva y cosecha colectiva, los sábados y domingos a las 12:00, en la RP51 km 698,5, Cabildo. La propuesta incluye una visita guiada al olivar y a la almazara, con degustación de los AOVE propios del lugar. Además de la posibilidad de sumarse a la cosecha comunitaria y de disfrutar de medicina integrativa, yoga, SPA y SPO, baños de sonido y de árboles, reflexología, hidroterapia, aromaterapia y mascota-terapia. La entrada requiere reserva previa a [email protected] y la actividad se suspende por lluvia.

Finca Oliva Olivos

También en Bahía Blanca, todos los domingos de 13:00 a 19:00, en la RN3 Vieja, la Finca Oliva Olivos propone un almuerzo y una merienda en medio del olivar. Los visitantes podrán recorrer la finca, participar de la cosecha, conocer el proceso de elaboración y degustar los aceites recién hechos, con opción de almorzar o merendar entre los olivos. La entrada es con reserva previa al +549-2914 02-6545 o a [email protected].

Olivares de la Sierras

Tornquist, durante las vacaciones de invierno, en la RP 76 km 237,5, propone un recorrido interpretativo por el olivar para conocer las características del cultivo en la región y el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra. La actividad, de una hora de duración aproximada, finaliza con una degustación guiada de aceites. La entrada es con reserva previa a [email protected].



En el mismo predio de Tornquist, durante las vacaciones de invierno, se ofrece una experiencia sensorial orientada al conocimiento del aceite de oliva virgen extra y su maridaje con productos regionales. Los participantes descubrirán atributos de calidad, aromas y sabores acompañados de quesos artesanales, panes caseros, chocolates y otras especialidades de la comarca, en una propuesta de una hora y media de duración. La entrada es con reserva previa a [email protected]. Organiza Olivares de las Sierras.



También hay otra actividad de exploradores pensada para niños y niñas de 4 a 12 años. Se desarrolla durante las vacaciones de invierno en la RP 76 km 237,5, Tornquist. A través de una propuesta lúdica que incluye bitácora, binoculares y lupa, los más chicos explorarán el entorno natural del olivar, conocerán los olivos y aprenderán sobre el origen del aceite de oliva, en un recorrido de una hora de duración. La entrada es con reserva previa a [email protected]. Organiza Olivares de las Sierras.





Algunos de los sitios cuentan con shows en vivo, además de las desgustaciones de vino y olivo

Bodega Cordón Blanco

Tandil recibe visitas guiadas por los viñedos y la bodega de martes a viernes a las 11:00, sábados a las 11:30 y a las 15:00, y domingos a las 11:00, en calle Galicia 1150. El recorrido, de una hora y media de duración, incluye la degustación de uno a cuatro vinos, según la opción elegida, y su valor varía de acuerdo a la cantidad de vinos a degustar. La entrada es solo con reserva previa, con cupos limitados, al teléfono +549-249-462-9356, y la actividad no se suspende por lluvia.

Bodega Las Antípodas

En Junín, los sábados a las 19:00, la Finca Las Antípodas, en calle Garibaldi y Querandíes, propone alojarse en containers dentro del predio y disfrutar de una charla, un recorrido y una degustación de vinos con fiambres regionales. La entrada requiere anticipación, con cupos limitados, y la actividad no se suspende por lluvia.

Viñedo y Resto Zaffratelli

Luján ofrece degustaciones y almuerzos a la carta y por pasos los sábados, domingos y feriados de 11:00 a 17:00, en avenida Emilio Mitre kilómetro 11200, camino al Pueblo Turístico Villa Ruiz, a dos kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen. La propuesta incluye la degustación de cuatro vinos con un bocadito de maridaje y un almuerzo de gastronomía regional de alta calidad, con vistas al viñedo. La entrada es solo con reserva previa y cupos limitados, y no se suspende por lluvia.

Sunset en la Bodega

Las Flores propone un atardecer distinto los sábados a las 18:00, en la bodega La Blanqueada. La visita guiada recorre la zona de elaboración de vinos y la cava recubierta en bioconstrucción, e incluye una degustación con maridaje de quesos. La entrada es solo con reserva previa al +549-11-3351-0606, y la actividad se suspende por lluvia.

Vinos y Turismo Rural

Brandsen invita a una experiencia enoturística los sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini. La propuesta combina degustación de vinos y quesos, un recorrido por el pueblo rural y un almuerzo en restaurante de campo. La entrada es solo con reserva previa al +549-11-3601-6954, y la actividad se suspende por lluvia.

Bodega Saldungaray

Tornquist ofrece visitas guiadas de jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00, y catas dirigidas los viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray. El recorrido es de media hora y repasa el proceso de elaboración de vinos y la caracterización del terruño y el laboreo, e incluye la degustación de dos vinos. Mientars que las catas dirigidas son un taller sensorial de una hora y media, con tres vinos diferentes y picada. La entrada es solo con reserva previa.