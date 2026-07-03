Sabalenka supera con nota la dura prueba ante Ostapenko y se cita con Osaka en octavos de Wimbledon

Wimbledon

Si se ​suponía que esta iba a ser una dura prueba para demostrar la destreza de Aryna Sabalenka sobre la hierba de Wimbledon este año, la bielorrusa la superó con nota al infligir a Jelena Ostapenko una ‌dura derrota por 6-4 y 6-4, lo ‌que le permitió alcanzar la cuarta ronda el viernes.

Cuando acierta, los potentes golpes de la letona pueden noquear a cualquiera, algo de lo que Sabalenka era muy consciente tras perder su último enfrentamiento en la final de Stuttgart del año pasado.

Si a esto le sumamos que Ostapenko cuenta con dos títulos en hierba por ninguno de Sabalenka, la número uno del mundo podría haber pensado que le esperaba una tarde complicada en un glorioso día soleado en la pista central.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los intercambios fueron rápidos y furiosos, los peloteos fueron prácticamente inexistentes y la velocidad vertiginosa a la que Sabalenka ​cruzó la línea de meta ⁠habría impresionado incluso a Usain Bolt, invitado en el Palco Real.

Un break en el quinto juego le dio a ‌Sabalenka la ventaja que ya no cedió, y se adjudicó el primer set con un ⁠ace a casi 180 km/h.

Ostapenko, campeona de Roland Garros en 2017, ⁠salvó un punto de partido con su servicio cuando perdía por 4-5 en el segundo set, pero no hubo tregua un juego más tarde, cuando la primera cabeza de serie el torneo apretó el puño en señal de victoria ⁠tras ver cómo la devolución de su rival se iba larga.

DUELO CON ESTILO

Sabalenka se medirá ahora con ​Naomi Osaka, que siguió dejando huella en Wimbledon al combinar su estilo fuera de ‌la pista con una confianza cada vez mayor dentro ‌de ella para derrotar a la australiana Daria Kasatkina por 6-1 y 6-3, alcanzando así los octavos de ⁠final por primera vez.

Considerada por muchos como una de las principales pioneras de la moda en el tenis, Osaka ha acaparado mucha atención por sus llamativos vestidos durante la primera semana, pero la japonesa, cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam, también está dejando que su tenis sea el centro de todas las miradas.

Osaka, sin embargo, afirmó ​que no le importa ‌en absoluto que su vestimenta siga siendo el principal asunto de conversación.

"De hecho, prefiero hablar de mi ropa", afirmó en su rueda de prensa. "En cierto modo, siento que estoy mucho más preparada para hablar de mi ropa que de mi tenis. Es extraño, porque llevo más de veinte años jugando al tenis. Hay días en los que no me siento una experta en ello".

"Si tuviéramos que hablar ⁠de mi atuendo, creo que podría seguir hablando sin parar. Me parece muy divertido que a la gente le interese y se adentre en detalles sobre los tejidos y las historias de cómo se han confeccionado. No me importa", comentó.

Tras lucir otra variante de su conjunto de entrada al campo inspirado en el kimono de "Kill Bill" —que en esta ocasión era una bata con estampado floral—, la cabeza de serie número 14 combinó potencia y precisión para eliminar a Kasatkina y continuar con su mejor racha en el All England Club.

"Cuanto más tiempo sigo en el torneo, más historias puedo contar con mis conjuntos, porque ‌me gusta mezclar y combinar", dijo Osaka. "Incluso en lo que respecta al tenis, ahora me siento muy bien. Tengo mucha confianza. Siento que estoy jugando muy bien".

La tenista de 28 años conectó un golpe ganador de revés para romper el servicio de la rusa Kasatkina en el segundo juego y luego lo remató con una potente derecha para conseguir un doble break, mientras se imponía con facilidad en el primer set en una Pista Uno bañada por el sol.

Osaka, que alcanzó ‌su primera final importante sobre hierba en Bad Homburg antes de retirarse por lesión, demostró que puede ser una rival a tener en cuenta en la segunda semana de Wimbledon al luchar con uñas y dientes tras desperdiciar una ventaja inicial en el ‌segundo set y llegar a ⁠tener dos puntos de partido.

Aprovechó el segundo con estilo para sellar lo que promete ser un enfrentamiento apasionante contra Sabalenka por un puesto en cuartos de final.

"Mi confianza está bastante alta. ​Sé cómo es mi juego en hierba. Eso me da una mentalidad bastante estable de cara al partido", comentó Osaka antes de conocer el nombre de su rival. "Además, no tengo tantas dudas como las que tenía en tierra batida. Quizá me vaya un poco mejor en hierba. Pero no estoy tan segura".

Con información de Reuters