El ritual chino para proteger a la Selección Argentina en el Mundial que es tendencia en redes.

Mientras millones de hinchas alientan a la Selección argentina desde las tribunas y frente al televisor, en la otra punta del mundo un grupo de creyentes decidió brindar su apoyo de una manera muy particular. Un ritual taoísta realizado en un templo de China se volvió viral en las redes sociales luego de que sus participantes rezaran por el éxito del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

Las imágenes, compartidas originalmente en TikTok y luego replicadas en X e Instagram, muestran a varios fieles reunidos en un santuario tradicional, donde encienden sahumerios, realizan cánticos religiosos y presentan ofrendas para pedir protección espiritual para la Scaloneta.

Cómo es el ritual taoísta que sorprende a los hinchas

En el video puede verse a los participantes elevando varillas de incienso frente al altar mientras recitan plegarias propias de la tradición taoísta. Uno de los detalles que más curiosidad despertó fue la presencia de teléfonos celulares colocados entre las ofrendas, aparentemente con imágenes o referencias vinculadas a la Selección argentina.

Según interpretaron miles de usuarios en redes sociales, el objetivo era hacer llegar las oraciones simbólicamente a los jugadores argentinos antes del encuentro mundialista. Aunque se trata de una ceremonia religiosa propia de la cultura china, la inesperada referencia al seleccionado campeón del mundo convirtió el video en un fenómeno viral.

Entre las imágenes difundidas, muchos usuarios advirtieron que el futbolista que aparecía con mayor protagonismo era Julián Álvarez. Esto dio lugar a numerosas especulaciones sobre si el ritual estaba especialmente dedicado al delantero argentino.

La curiosa historia detrás del ritual

La ceremonia comenzó a circular masivamente poco después de que el autodenominado espiritista ghanés Nana Kwaku Bonsam asegurara públicamente que estaba realizando trabajos espirituales para favorecer a Cabo Verde en su cruce frente a Argentina.

China es uno de los países que más apoya a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El brujo incluso afirmó que la Selección quedaría eliminada en esa instancia, declaraciones que rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos y alimentaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

Fue entonces cuando muchos interpretaron que el ritual realizado en China representaba una respuesta simbólica a esa supuesta "maldición", dando origen a una llamativa historia donde el fútbol se mezcló con creencias espirituales de distintos continentes.