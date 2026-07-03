Formosa fortalece su política de asistencia alimentaria con mayor despliegue territorial

Con el objetivo de fortalecer la logística de distribución de la asistencia alimentaria y optimizar la respuesta ante emergencias, el Gobierno de Formosa incorporó dos nuevos camiones de gran porte. Las unidades, adquiridas con recursos provinciales, permitirán ampliar la capacidad operativa del organismo en beneficio de comunidades originarias y otros sectores vulnerables.

En este contexto, la ministra de la Comunidad de la provincia, Gloria Giménez, recibió formalmente los vehículos incorporados por decisión del gobernador Gildo Insfrán, unidades que estarán destinadas a fortalecer la logística del organismo y optimizar el traslado de la asistencia, fundamentalmente alimentaria, en todo el territorio provincial.

En diálogo con Agenfor, la funcionaria destacó la importancia de esta incorporación: “Estos camiones llegan en un momento muy importante y nos permitirán fortalecer toda la logística de nuestro trabajo diario”, expresó Giménez, al tiempo que remarcó que la adquisición fue realizada íntegramente con recursos del Tesoro Provincial.

Se trata de dos móviles de primera marca, modelo 2025, equipados con acoplado, sistema de monitoreo satelital GPS y una capacidad de carga de 25 toneladas cada uno, que serán utilizados principalmente para el transporte de las cajas alimentarias del Programa Alimentario Provincial, política pública que alcanza a comunidades originarias de distintas localidades del interior de Formosa.

Durante el acto de entrega, la ministra destacó que la incorporación de estos vehículos permitirá mejorar la capacidad operativa del Ministerio y garantizar una respuesta más eficiente ante las demandas de la población.

Fortalecimiento de la distribución alimentaria en el territorio

Una de las principales funciones de las nuevas unidades será el traslado de las cajas alimentarias destinadas a las comunidades originarias, así como también de las frazadas que actualmente se distribuyen en el marco de la campaña invernal.

Además, los vehículos serán utilizados para la distribución de las cajas alimentarias para personas con celiaquía, programa que alcanza a beneficiarios del interior provincial y que constituye una política de asistencia específica destinada a garantizar el acceso a alimentos aptos para quienes presentan esta condición.

En ese sentido, Giménez señaló que dichos móviles también estarán disponibles para reforzar las tareas logísticas ante contingencias climáticas, emergencias o situaciones excepcionales que requieran la intervención del Estado provincial. Según explicó la funcionaria, “las unidades ya comenzaron a incorporarse a las tareas operativas y serán utilizadas en las próximas semanas para continuar con las entregas programadas en comunidades y localidades del interior provincial”.

En ese marco, adelantó que durante la próxima semana continuarán los operativos de entrega de cajas en comunidades originarias de Loro Cué, General Manuel Belgrano, San Martín Dos y Villa General Güemes, entre otras localidades. “Estos camiones vienen a fortalecer nuestro trabajo y a mejorar las condiciones en las que nuestros equipos desarrollan las tareas de asistencia y acompañamiento en el territorio”, afirmó.

Continuidad de los programas sociales en el receso invernal

Giménez ratificó que todo el servicio nutricional continuará brindándose con total normalidad durante el receso invernal, al igual que el resto de las prestaciones y programas dependientes del organismo. En ese sentido, confirmó la continuidad del Plan Alimentario Nutrir y de la entrega bimestral de cajas alimentarias destinadas a personas con celiaquía, prestaciones que se seguirán desarrollando con la misma regularidad.

Respecto de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Giménez señaló que los 36 establecimientos continúan funcionando con normalidad de cara al receso invernal y anticipó que “el Ministerio trabaja en la adecuación y ampliación de los horarios de atención de algunos de ellos, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad, que serán oportunamente informados”.

La iniciativa apunta a brindar mejores posibilidades de acompañamiento a madres, padres y adultos responsables que requieren un espacio seguro y de cuidado para niños y niñas de la primera infancia, fortaleciendo así el rol de los CDI como espacios fundamentales para las familias formoseñas.

“Todo esto es posible gracias a una decisión política firme del gobernador, que nos acompaña y nos brinda las herramientas necesarias para estar al servicio de la comunidad, de las familias y de las personas más vulnerables”, concluyó la ministra.