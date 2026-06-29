Con fondos provinciales, Insfrán refuerza la asistencia alimentaria para comunidades originarias tras el recorte nacional

El Gobierno de la provincia de Formosa realizó una una nueva entrega de módulos alimentarios destinada a comunidades originarias del barrio Namqom, en la ciudad de Formosa. En el operativo territorial se distribuyeron alrededor de 2.500 cajas alimentarias y, debido a las bajas temperaturas, cada beneficiario del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes recibió además frazadas.

La decisión política de garantizar la continuidad de esta política pública con recursos del Tesoro Provincial fue tomada por el gobernador Gildo Insfrán, luego de que el Gobierno nacional eliminara el financiamiento del programa tras asumir en diciembre de 2023, destacó el diputado provincial justicialista, Pablo Sosa, en diálogo con Agenfor.

En ese sentido, Sosa valoró el esfuerzo de la Provincia para sostener la asistencia a las familias originarias y cuestionó la decisión de la administración nacional de retirar esos recursos. "La gestión nacional libertaria desfinanció este programa, así como otros, en una decisión totalmente inconsulta en contra de los pueblos originarios", repudió.

La provincia garantizó la continuidad de una política pública

El legislador remarcó que el acompañamiento del Estado provincial resulta fundamental para las comunidades, especialmente durante el invierno, cuando además de los alimentos se incorporó la entrega de frazadas para reforzar la asistencia social. "Por eso estamos agradecidos con el Gobierno provincial", expresó Sosa, al tiempo que destacó la importancia de la distribución de frazadas "como refuerzo para las familias por el frío".

Asimismo, el diputado cuestionó el rumbo de la gestión nacional y sostuvo que las promesas de campaña quedaron desvirtuadas. "Hablaban de la casta todo el tiempo, pero hoy ellos son Gobierno y lo primero que están haciendo es robarle al pueblo argentino, cuando deben rendirles cuentas al Congreso", afirmó, en alusión a la situación del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Críticas al Gobierno nacional

En ese marco, Sosa aseguró que la actual administración nacional representa "el Gobierno más corrupto que hemos tenido en todo este tiempo que llevamos desde el retorno de la democracia en Argentina" y también se refirió al proyecto de intervención federal impulsado por sectores de la oposición.

Para el legislador, la iniciativa promovida por el senador Francisco Paoltroni carecía de fundamentos. "No hay ningún fundamento jurídico, social, económico o de otra índole para solicitar esa medida extraordinaria", sostuvo.

Además, consideró que el proyecto "buscaba cargar contra el gobernador Insfrán, sin importarle en absoluto el pueblo formoseño", y contrapuso esa postura con la vigencia del Modelo Formoseño, que, según indicó, "fue sido ratificado en cada elección por el voto popular".

Finalmente, Sosa reivindicó la figura del mandatario provincial y aseguró que Gildo Insfrán "es un hombre que ama y conoce a su provincia en profundidad", al destacar su decisión de sostener políticas públicas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables frente al retiro de recursos por parte del Gobierno nacional.