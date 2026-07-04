Los aficionados canadienses se muestran abatidos mientras ven el partido en el Festival de los Aficionados de la FIFA en Toronto

​Marruecos derrotó 3-0 el sábado a una combativa Canadá por los octavos de final del Mundial, ‌con dos goles de ‌Azzedine Ounahi, para poner fin a la racha récord de los coanfitriones y avanzar a cuartos de final por segunda vez consecutiva.

El marcador fue demasiado favorable para Marruecos, que se vio a la defensiva durante la mayor parte del primer tiempo y no ​logró realizar ningún ⁠disparo a puerta hasta el minuto 28, mientras ‌que Canadá desaprovechó varias ocasiones claras de ⁠gol.

Marruecos también sufrió un revés ⁠inicial cuando Ismael Saibari, autor de tres goles en el Mundial, no pudo continuar debido a una lesión muscular ⁠y fue sustituido por Soufiane Rahimi en ​el minuto 22.

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Los semifinalistas de 2022 ‌tuvieron dificultades, ya que Canadá ‌salió agresiva desde el pitido inicial, presionando y ⁠avanzando en el campo mientras Marruecos luchaba por encontrar su ritmo.

Parecía que Canadá podría prolongar su racha de ensueño en el torneo, pero pagó caro el ​no ‌haber aprovechado sus primeras oportunidades cuando Marruecos se puso en ventaja cinco minutos después del reinicio.

Achraf Hakimi realizó un pase raso desde la derecha durante un tiro libre bien ejecutado hacia ⁠Ounahi, que se encontraba sin marca, y este sacó un gran remate desde fuera del área para poner el 1-0.

Ese gol desmoralizó por completo a la selección canadiense, que tuvo que prescindir de su figura clave, Alphonso Davies, quien ha tenido problemas físicos durante todo el ‌torneo en el que los norteamericanos consiguieron su primer punto y su primera victoria en una Copa del Mundo.

Ounahi anotó el segundo gol en el minuto 82, cuando el centrocampista definió un contraataque de cuatro contra dos ‌que tuvo un toque de gran calidad de Brahim Díaz.

Marruecos, que se enfrentará al ganador del partido de octavos ‌de final del ⁠sábado entre Paraguay y Francia en la próxima ronda el 9 de julio, anotó un ​tercer gol en los últimos minutos gracias a otro contraataque fulminante, con Rahimi coronando así una actuación convincente.

Con información de Reuters