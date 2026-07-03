Formosa fortalece su estrategia ganadera con especialistas técnicos sobre pasturas y manejo productivo

El Gobierno de Formosa continúa consolidando su política de fortalecimiento del sector ganadero. A través de una jornada técnica que reunirá a los principales actores se buscará intercambiar conocimientos, experiencias y herramientas orientadas a potenciar el desarrollo productivo de la provincia.

El Ministerio de la Producción y Ambiente organizó una jornada técnica que se realizará el próximo martes 7 de julio en el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema. La propuesta reunirá a productores, técnicos, estudiantes e investigadores para intercambiar conocimientos sobre el manejo de pasturas, suelos y sistemas productivos.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, destacó la participación de especialistas internacionales y adelantó que durante la jornada técnica se ofrecerán charlas y exposiciones.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Instituto PAIPPA, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y el CEDEVA, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la red regional Grass Academy Latam, con sede en la República del Paraguay e integrada por investigadores vinculados a EMBRAPA, organismo brasileño equivalente al INTA, especializados en el desarrollo de pasturas para el Gran Chaco Americano.

Un espacio para incorporar tecnología y mejorar la productividad

En este contexto, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, destacó que la iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Gildo Insfrán para fortalecer la ganadería provincial. Durante la jornada se desarrollarán charlas y exposiciones centradas en el desarrollo de pasturas implantadas, el manejo de los suelos y la rotación de la hacienda, con el objetivo de aportar herramientas que permitan mejorar los sistemas productivos de la región.

El ministro remarcó que la capacitación estará orientada especialmente a productores paipperos, aunque también podrán participar técnicos y estudiantes interesados en incorporar nuevas tecnologías y prácticas de manejo.

Asimismo, sostuvo que la política del Gobierno provincial viene consolidando el crecimiento del sector mediante acciones como la formalización de asociaciones paipperas, la organización de ferias y remates ganaderos y la incorporación de genética para mejorar la producción.

En ese marco, Rodríguez hizo hincapié en la importancia de considerar al pasto como un insumo estratégico para incrementar los índices productivos y reproductivos. “Muchas veces se pone más el foco en el animal y no tanto en el agua, el suelo y el pasto, que son los factores que permiten mejorar la productividad de los sistemas ganaderos", afirmó.

El funcionario explicó que una adecuada gestión de las pasturas contribuye a optimizar los índices de preñez y parición, favoreciendo el crecimiento del stock ganadero provincial y beneficiando por igual a pequeños, medianos y grandes productores.

La jornada técnica se presenta, como una instancia clave para promover la incorporación de conocimientos y tecnologías que fortalezcan la producción ganadera de Formosa y del Gran Chaco Americano, poniendo en valor el manejo sustentable de los recursos naturales como base para el desarrollo del sector.