En la previa del duelo del Mundial 2026, Gustavo Alfaro sorprendió con una potente metáfora sobre Francia y explicó cómo intentará competir Paraguay.

Gustavo Alfaro volvió a convertir una conferencia de prensa en otro momento de motivación para sus jugadores. En la previa del choque entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino apeló a un recuerdo de su infancia en Rafaela para describir el desafío que tendrá la Albirroja ante uno de los candidatos al título, con una comparación de "tormenta eléctrica".

En la conferencia de prensa previa al cruce frente a Francia del sábado a las 18 (hora Argentina), el técnico eligió una imagen muy particular para explicar el desafío que afrontará su equipo: comparó al conjunto dirigido por Didier Deschamps con una tormenta eléctrica imposible de ignorar. Lejos de recurrir a respuestas protocolares, Alfaro volvió a construir un mensaje cargado de simbolismo que rápidamente comenzó a circular en medios internacionales y redes sociales.

La metáfora de la tormenta que utilizó para describir a Francia

Al ser consultado sobre cómo pretende frenar a una de las ofensivas más poderosas del campeonato, Alfaro recordó una experiencia de su infancia en Rafaela, ciudad donde creció. "Soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela se acercaba una tormenta eléctrica había que buscar refugio porque no existían los pararrayos. Y nunca debajo de un árbol", relató.

A partir de ese recuerdo construyó la comparación futbolística. "Francia es una tormenta eléctrica. Los rayos aparecen desde cualquier lado y siempre apuntan al arco rival. Sabés que la tormenta se viene y tenés que encontrar la manera de protegerte de esos rayos. Así imagino el partido de mañana", explicó.

La imagen sintetiza con claridad el respeto que le genera el conjunto francés, pero también deja entrever cuál será el plan de Paraguay: minimizar espacios, sostener un bloque compacto y resistir la enorme capacidad ofensiva del rival, que viene siendo uno de los seleccionados con más creaciones creadas de la competencia.

El elogio de Alfaro a la actualidad del seleccionado francés

El entrenador argentino también dedicó varios minutos a analizar el presente del equipo de Didier Deschamps, al que considera el seleccionado más fuerte del campeonato. Según explicó, Francia llega en un momento excepcional, tanto por resultados como por producción ofensiva.

"A Francia le alcanzaron 60 minutos en el partido anterior, pero mañana será otra historia. Desde el partido contra Croacia, el 20 de marzo de 2025, sus delanteros marcaron goles en todos los encuentros. Su promedio es de cuatro goles por partido y apenas uno recibido. Para mí hoy es la selección número uno", sostuvo.

Incluso recordó que, antes del inicio del torneo, tenía cuatro máximos candidatos a quedarse con el título. "Para mí había cuatro favoritos: Argentina, España, Francia y Brasil. Hoy Francia está por encima de todos", afirmó el exentrenador de San Lorenzo, Boca Juniors y Huracán, entre otros.

Sin embargo, Alfaro también mostró una actitud positiva de cara a un duelo al que su equipo deberá rendirse al máximo. "No venimos de paseo. Vinimos a competir. Les dije a los muchachos que, viendo de dónde veníamos hace unos meses, llegar hasta acá ya es una victoria", expresó.

El entrenador también mostró una dosis de realismo al reconocer la magnitud del desafío. "Tal vez tengamos apenas un tres por ciento de posibilidades de avanzar, pero el único camino para que un equipo siga creciendo es la confianza. Nosotros llegamos con el bidón lleno después de eliminar a Alemania", aseguró