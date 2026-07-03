Quién es la ex esposa de Rodrigo De Paul: así es Cami Homs y a qué se dedica

Rodrigo De Paul y Cami Homs iniciaron su relación cuando eran muy jóvenes y compartieron más de una década juntos.

La historia entre Rodrigo De Paul y Cami Homs fue una de las relaciones más conocidas del fútbol argentino durante más de una década. Aunque la pareja tomó caminos diferentes, ambos siguen siendo figuras muy seguidas por el público, tanto por sus proyectos personales como por la familia que formaron.

Cómo comenzó la historia de amor entre Rodrigo De Paul y Cami Homs

La relación entre Rodrigo De Paul y Cami Homs comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. Se conocieron mientras el futbolista formaba parte de las divisiones inferiores de Racing Club y ella todavía era adolescente. Según personas cercanas a la expareja, el vínculo nació gracias a los amigos en común y al entorno compartido.

Meses después de iniciar el noviazgo, Homs hizo pública la relación a través de sus redes sociales. El 21 de noviembre de 2012 publicó una imagen junto al mediocampista acompañada por un mensaje que resumía el momento que atravesaba: "Estoy enamorada".

Cuando De Paul fue transferido al fútbol español para incorporarse al Udinese, la modelo decidió acompañarlo en ese nuevo desafío profesional. La pareja se instaló en Italia, donde comenzó una nueva etapa de su vida lejos de Argentina.

La familia que formaron en Italia y España

Durante su estadía en Italia, Rodrigo De Paul y Cami Homs consolidaron la relación. Se casaron mientras el futbolista defendía los colores del Udinese y vivieron cinco años en ese país.

Allí nació Francesca, la primera hija de la pareja. Tiempo después, cuando la carrera del mediocampista continuaba en ascenso, la familia siguió acompañando cada uno de sus desafíos deportivos.

En 2021, en medio de la celebración por la obtención de la Copa América con la Selección Argentina, nació Bautista, el segundo hijo del matrimonio. Sin embargo, por esos meses comenzaron a intensificarse los rumores de una crisis de pareja.

Ese mismo año, De Paul fue transferido al Atlético de Madrid y ambos se mudaron a España. Con el paso de los meses, las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez menos frecuentes hasta que finalmente confirmaron la separación.

A qué se dedica Cami Homs tras su separación de Rodrigo De Paul

Luego del final de la relación con Rodrigo De Paul, Cami Homs consolidó su carrera como modelo e influencer. Su actividad en redes sociales y su participación en distintos proyectos vinculados al mundo de la moda y la televisión la convirtieron en una figura con identidad propia dentro del espectáculo argentino.

Además de colaborar con importantes marcas, suele participar en eventos, campañas publicitarias y programas de televisión, donde comparte aspectos de su vida profesional y familiar.

Con una importante comunidad de seguidores en redes sociales, Homs continúa desarrollando su carrera mientras mantiene un perfil activo en los medios de comunicación.

La nueva vida de Cami Homs junto a José Sosa

Desde 2023, Cami Homs comparte su vida con José Sosa, con quien amplió su familia y comenzó una nueva etapa personal.

Desde 2023, Cami Homs mantiene una relación con el futbolista José Sosa. La modelo contó cómo nació el romance durante una entrevista en Cortá por Lozano.

"Se iba a mudar a un departamento de mi edificio, así que me lo crucé abajo, no lo conocía, me lo presentó una amiga que me decía 'Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo', pero yo no sabía que era jugador de fútbol. Y le puse: 'Si necesitás yerba, tanto, mi departamento'. Muy directa", recordó entre risas.

Con el paso del tiempo, la pareja decidió convivir y consolidó el vínculo. En enero de 2026 dieron un nuevo paso en su historia con el nacimiento de su primera hija en común, ampliando la familia que ambos habían formado en relaciones anteriores.