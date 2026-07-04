La selección de Estados Unidos siente la confianza de sus aficionados de cara al partido contra Bélgica, dice defensor Dest

Copa Mundial de la FIFA 2026: zona mixta y entrenamientos de Estados Unidos

Estados Unidos intentará aprovechar la creciente confianza de sus aficionados en sus posibilidades en el Mundial cuando se enfrente a Bélgica ‌por un puesto en cuartos ‌de final tras el fin de semana del 4 de julio, dijo el defensor Sergino Dest.

La selección estadounidense celebrará el 250.º aniversario del país al más puro estilo tradicional, viendo los fuegos artificiales con familiares y amigos, tras una relajada sesión de entrenamiento el sábado por la mañana.

Weston McKennie y Folarin Balogun —suspendido tras recibir una tarjeta roja directa en la victoria ​sobre Bosnia y ⁠Herzegovina— jugaron un rato al béisbol, y el seleccionador Mauricio Pochettino deseó ‌a los periodistas unas felices fiestas antes de que ⁠los jugadores se pusieran manos a la ⁠obra.

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La plantilla asistió el viernes por la noche al partido de béisbol de los Seattle Mariners y el centrocampista Cristian Roldán animó al público con ⁠un grito de "vamos a ganar el Mundial", lo que refleja la ​creciente confianza de los coanfitriones.

Dest dijo que su ‌objetivo es aprovechar esa energía ante un ‌estadio lleno en Seattle el lunes, en lo que reconoció que ⁠podría ser el partido más importante de la historia del fútbol estadounidense hasta la fecha.

"Por el momento, quizá sí", dijo a los periodistas. "Esperemos que ganemos ese partido y así podamos disputar incluso más encuentros en este ​torneo. Porque ‌ahora mismo contamos con un grupo increíble".

"Jugamos muy bien, estamos todos muy motivados y el país cree en nosotros. Todo el mundo cree en nosotros en este momento… el apoyo es enorme".

Bélgica, sin embargo, también está en una buena racha tras una ⁠remontada extraordinaria frente a Senegal, y Dest señaló que es un rival peligroso a pesar de su inestable inicio en el Mundial.

"Han sido irregulares en este torneo, pero sabemos que tienen cualidades", dijo.

DEJAR UNA HUELLA DURADERA

Su compañero en la defensa, Tim Ream, dijo que esperaba que continuar con su racha también pudiera impulsar la popularidad del fútbol en Estados Unidos.

"De momento no estamos pensando en ‌eso del todo. Estamos centrados en jugar los partidos y dar lo mejor de nosotros mismos", dijo Ream. "Pero somos… muy conscientes del impacto que estamos teniendo en todo el país y del impacto que estamos teniendo en generaciones de personas y aficionados".

La suspensión de Balogun priva al equipo de su referente ‌en ataque, pero Ream señaló que Estados Unidos podría animarse al recordar cómo se las arreglaron con 10 hombres frente a Bosnia y Herzegovina.

"Cuando los equipos ‌pueden ganar de diferentes ⁠maneras, cuando tienen que ganar de diferentes maneras, eso te da un impulso mental", señaló Ream.

"A veces el partido ​no va a ser fácil, no va a ser bonito, no todo va a salir como uno quiere, pero hay que encontrar la manera de rematarlos", añadió.

Con información de Reuters