Lula cruzó a Flávio Bolsonaro y lo acusó de "someter" a Brasil a los intereses de EE.UU.

El presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva apuntó contra el senador y adversario electoral Flávio Bolsonaro, por pedirle en una carta enviada este jueves al gobierno de los Estados Unidos "postergar" la aplicación de aranceles económicos a Brasil "hasta después de las elecciones presidenciales". Lula tildó de "absurdo" que el candidato derechista quiera revertir ahora los aranceles que "él mismo impulsó y defendió públicamente". También criticó la propuesta de su rival de querer negociar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur.

Brasilia y Washington están en una cruzada arancelaria desde la segunda mitad del 2025, cuando, tras la condena al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2023, el presidente Donald Trump acusó a Lula de perseguir políticamente a Bolsonaro. Fue entonces cuando Eduardo Bolsonaro, el segundo hijo de Bolsonaro, huyó a Estados Unidos y se reunió con el propio Trump más de una vez. En ese momento, el jefe de la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles del 30% a los productos brasileños, lo que fue repudiado por Lula.

En mayo de este año, Flávio viajó también a Washington y le pidió a Trump que, aparte de los aranceles, designe como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, las dos bandas criminales más importantes de todo Brasil. Esto fue denunciado por el propio Lula como un "injerencismo" de parte de Washington y también señaló a su rival como cómplice de esa ecuación.

"Es inaceptable que la familia Bolsonaro, con su entreguismo, quiera someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos, como queda claro en el documento enviado hoy por uno de sus integrantes al gobierno norteamericano", comenzó el presidente brasileño en su mensaje publicado en X. "Nosotros siempre vamos a dialogar de igual a igual con cualquier nación del mundo. Pedir que el tarifazo contra nuestro país sea pospuesto para después de las elecciones es una actitud más de traidores a la Patria", continuó. Y agregó: "Nunca ha habido ni hay ninguna justificación para un tarifazo ahora o después. Lo más absurdo es saber que el origen de todo esto fue motivado por la propia familia Bolsonaro, que defendió públicamente el aumento de tarifas contra los productos brasileños.

La propuesta de Bolsonaro respecto a los acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur

En su misiva a Washington, Bolsonaro Jr. defendió que Brasil "debe liberarse" de las "amarras" del Mercosur y tiene que tener la oportunidad de "negociar por su cuenta acuerdos comerciales con terceros países como Estados Unidos".

"Brasil busca formas para liberarse de las amarras del Mercosur que han impedido a anteriores gobiernos tener este tipo de negociaciones con EE.UU.", afirmó el senador y aspirante a la presidencia. Mencionó como "ejemplo de rumbo" al presidente argentino Javier Milei, al que describió como un "precedente útil" al que él se compromete "a examinar y seguir".

"Defender el fin del Mercosur, el bloque económico más importante de América Latina y que acaba de firmar un acuerdo histórico con la Unión Europea, es otro ataque al interés del pueblo brasileño. Como si no bastara, quieren entregar el Pix a intereses extranjeros. No lo van a conseguir. El Pix es una conquista de Brasil y no vamos a renunciar a él. Nuestra Patria no está en venta. Nuestra soberanía es innegociable. Brasil es de los brasileños", le respondió este viernes el presidente Lula.