Noruega debe mantener la calma en el partido con Brasil, dice DT Solbakken

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Noruega

​El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, instó a sus jugadores a mantener la calma y a no dejarse llevar por la ‌emoción del momento cuando ‌enfrenten a Brasil en el partido de octavos de final del Mundial el domingo.

Los noruegos, liderados por el prolífico delantero Erling Haaland, están en racha en este Mundial, tras haber ganado tres de sus cuatro partidos y haber cautivado a toda la nación.

Sin embargo, el pragmático Solbakken advirtió a sus jugadores que no se dejen llevar por ​el entusiasmo.

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"Tenemos que jugar ⁠el partido, no las circunstancias. Debemos asegurarnos de no jugar ‌en función de la ocasión, sino simplemente de jugar ⁠el partido", dijo a los periodistas el ⁠sábado.

El director técnico, de 58 años, respondió a numerosas preguntas sobre el delantero brasileño Vinícius Jr. y sobre cómo su equipo se defendería ⁠ante él.

"Los laterales izquierdo y derecho son importantes, pero también ​se trata de ayudar a los carrileros para ‌que no se enfrenten a situaciones ‌de uno contra uno, situaciones en las que hay que plantar ⁠cara y hacerlo solo", explicó Solbakken, admitiendo que esas situaciones seguirían produciéndose.

"También esperamos que nuestro estilo de juego zonal pueda ayudar, de modo que, independientemente de quién juegue en las posiciones defensivas, cuente ​con el ‌apoyo del jugador más cercano".

Solbakken señaló que una de las claves evidentes del éxito de su equipo sería hacer llegar el balón a Haaland —que ha marcado cinco goles hasta ahora en el torneo— en buenas posiciones.

"Creo que hemos encontrado la ⁠manera de apoyarle y de proporcionarle los pases adecuados. Somos un equipo que está deseando enfrentarse a Brasil, porque somos un equipo con mentalidad ofensiva. Durante los 90 o 120 minutos contra Brasil, habrá que defender durante periodos más largos o más cortos, y ahí tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos", dijo.

En cuatro enfrentamientos, Brasil aún no ha conseguido ‌vencer a Noruega, pero Solbakken afirmó que los sudamericanos siguen siendo los favoritos.

"No creo que sean los grandes, grandes, grandes favoritos, como quizá lo fueron hace algunos años… Llevamos una racha muy buena desde hace mucho tiempo, tenemos mucha confianza y también un buen estilo de juego ‌con el balón, y creo que eso nos ayuda", dijo.

"Creo que es difícil dar un porcentaje exacto (de nuestras posibilidades), ya sea 60-40, 70-30 o lo ‌que sea; lo ⁠importante es que podemos hacer daño a Brasil si tenemos un buen día, pero aun así tenemos que dar ​lo mejor de nosotros mismos, de lo contrario no tendremos ninguna oportunidad. Pero si damos lo mejor de nosotros mismos, entonces tendremos una oportunidad".

Con información de Reuters