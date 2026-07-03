El calor extremo pondrá a prueba a Francia en su partido contra Paraguay, advierte Deschamps

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Francia

​El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, sabe qué esperar del calor extremo previsto para el partido de octavos de final del Mundial del sábado ‌contra Paraguay, tras haber asistido a ‌partidos del Mundial de Clubes del año pasado.

Se prevén temperaturas máximas en torno a los 38° Celsius, con una humedad considerable, y se espera que alcancen su punto álgido una o dos horas antes del inicio del partido, previsto para las 17:00 horas en Filadelfia (2100 GMT).

Un calor similar afectó a numerosos partidos del Mundial de Clubes del año pasado, que también se celebró en Estados Unidos.

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"Estuve con (el ​segundo entrenador de Francia) ⁠Guy Stephan en la final y semifinal del Mundial de Clubes. Estábamos en ‌el estadio, vimos que hacía bastante calor y pudimos comentarlo. ⁠Y sí que tuvo repercusiones", dijo Deschamps el ⁠viernes.

"Ahora bien, ¿es esto bueno para la salud de los jugadores cuando hay condiciones extremas, ya sea calor, frío o un terreno de juego duro? No es lo ideal. ⁠Pero no lo hemos elegido nosotros, así que nos adaptamos y ​nos anticipamos", agregó.

Deschamps también recordó la última vez que ambos ‌equipos se enfrentaron en un partido oficial, ‌cuando el centrocampista disputó los más de 100 minutos de la victoria ⁠por 1-0 sobre Paraguay en octavos de final del Mundial de 1998 que ganó Francia. Ese partido terminó con gol de oro a los 114 minutos de juego.

Insinuó que la prueba del sábado podría ser tan difícil como aquel partido, ​que se decidió ‌con el gol de la victoria de Laurent Blanc.

"Fue un momento muy bueno para Francia, fue un partido muy duro. Esto forma parte de la historia del fútbol y del Mundial. El partido de mañana es diferente, es un equipo diferente, es una selección paraguaya con ⁠muchas ganas de ganar y que tiene calidad", aseguró.

"(Julio) Enciso, por ejemplo, ha tenido una temporada muy buena con el Estrasburgo en Francia, es un jugador con mucha influencia en su equipo. Tanto él como (Miguel) Almirón son jugadores con una gran calidad técnica", reconoció.

Dado que las casas de apuestas han apostado fuerte por los bicampeones del mundo desde el inicio del torneo, el centrocampista Désiré Doué insistió en que Les Bleus no cambiarán ‌su planteamiento ni subestimarán a una selección albirroja de la que la mayoría esperaba que perdiera ante Alemania en la fase anterior.

"No tenemos presión, vamos partido a partido, estamos centrados en nosotros mismos, tenemos muchas cualidades. Hemos sido los favoritos antes de que empezara la competición y seremos los favoritos para mañana, pero no creo que ‌eso nos ayude a ganar un partido", señaló.

"Tendremos que estar perfectos desde el primero hasta el último minuto, tendremos que darlo todo", apuntó.

El delantero del Paris Saint-Germain también aseguró que ‌el calor afectará ⁠el rendimiento de ambas selecciones.

"Sí, estamos gastando mucha energía, sudamos más, perdemos más agua, puede que perdamos algo de lucidez en el ​campo. Llegamos a Estados Unidos y hacía calor, hoy hace más calor y mañana será igual", advirtió.

"Ambos equipos se enfrentarán a las mismas condiciones, y estamos totalmente preparados para este partido", apuntó.

Con información de Reuters