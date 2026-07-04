Dónde queda Egipto: mapa, ubicación e idioma del país que juega el Mundial 2026

Selección de Egipto.

La clasificación de Egipto al Mundial 2026 volvió a poner al país africano en el centro de la escena internacional. Si bien su historia futbolística es ampliamente reconocida en el continente, muchas personas aprovecharon el torneo para preguntarse dónde queda exactamente este histórico territorio y cuáles son sus principales características.

Ubicado entre África y Asia, Egipto es uno de los países con mayor peso político, cultural e histórico del mundo. Cuna de una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad, conserva monumentos emblemáticos como las pirámides de Guiza, la Gran Esfinge y los templos de Lúxor, que cada año reciben millones de visitantes.

¿Dónde queda Egipto y qué idioma se habla?

Egipto es un país soberano transcontinental. La mayor parte de su territorio está en el extremo nororiental de África, mientras que la península del Sinaí pertenece geográficamente a Asia, convirtiéndolo en uno de los pocos Estados que ocupan dos continentes.

Limita al sur con Sudán, al oeste con Libia y al noreste con Israel y la Franja de Gaza. Además, posee costas sobre el mar Mediterráneo al norte y sobre el mar Rojo al este y sudeste, frente a Arabia Saudita. Esta ubicación estratégica convirtió históricamente a Egipto en un puente comercial, político y cultural entre África, Asia y Europa.

El idioma oficial es el árabe, específicamente el árabe estándar moderno en la administración pública, la educación y los medios de comunicación. Sin embargo, en la vida cotidiana la mayoría de la población utiliza el árabe egipcio, uno de los dialectos más difundidos del mundo árabe gracias a la influencia de su industria cinematográfica y televisiva.

El río Nilo, el desierto y la geografía que explica el país

La mayor parte del territorio egipcio está ocupada por el desierto del Sahara. Sin embargo, el país debe buena parte de su desarrollo al río Nilo, que atraviesa Egipto de sur a norte durante unos 1.550 kilómetros antes de desembocar en el mar Mediterráneo.

El valle y el delta del Nilo constituyen las zonas más fértiles del país y concentran gran parte de la población. Allí se ubican ciudades como El Cairo y Alejandría, además de extensas áreas agrícolas que durante miles de años fueron alimentadas por los sedimentos que dejaban las crecidas del río.

Pirámide de Egipto.

Luego de la construcción de la presa de Asuán, el caudal del Nilo pasó a regularse durante todo el año, lo que permitió mejorar el aprovechamiento agrícola, aunque también modificó el ciclo natural de sedimentación que había caracterizado al río desde la Antigüedad.

Clima, naturaleza y las ciudades más importantes de Egipto

Egipto posee un clima predominantemente desértico, con veranos muy calurosos e inviernos templados. En las regiones interiores, las temperaturas pueden superar los 45° durante el día y descender notablemente durante la noche. Las lluvias son escasas, especialmente en El Cairo, mientras que la costa mediterránea registra las mayores precipitaciones del país.

La vegetación se concentra principalmente en el valle y el delta del Nilo, además de algunos oasis. Allí prosperan cultivos de frutas, verduras, flores y especies arbóreas como acacias, tamariscos, palmeras y cocoteros. En cuanto a la fauna, predominan animales adaptados al clima árido, como gacelas, zorros del desierto, hienas, reptiles, flamencos, águilas y numerosas especies de peces en el Nilo.

Entre las ciudades más visitadas se destacan El Cairo, Alejandría, Guiza, Lúxor, Asuán, Sharm el-Sheij, Hurghada, Port Said, Ismailía, Suez, Asyut y Marsa Matruh. Cada una ofrece una combinación distinta de patrimonio arqueológico, playas, vida urbana y paisajes naturales que convierten a Egipto en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

La participación de Egipto en el Mundial 2026 no solo despierta expectativas deportivas. También vuelve a poner el foco sobre un país que tiene una ubicación estratégica, riqueza histórica y diversidad geográfica lo convierten en uno de los territorios más fascinantes del planeta, donde conviven el desierto más famoso del mundo, el río que dio origen a una de las primeras civilizaciones y un legado cultural que continúa marcando la historia de la humanidad.