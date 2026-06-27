Egipto, preocupado por la recuperación de Salah tras sufrir lesión muscular

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto vs Irán

​Mohamed Salah sufrió una lesión muscular, dijo la Federación Egipcia de Fútbol (EFA), ‌que no ‌dio ninguna indicación sobre si estaría en condiciones de jugar el viernes el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Australia.

El delantero fue sustituido durante el ​empate 1-1 ⁠con Irán el viernes tras quejarse ‌de dolor, y las pruebas ⁠médicas confirmaron una distensión ⁠en el tendón de la corva, declaró el médico del equipo, Mohamed Abou ⁠El Ela, en un comunicado ​difundido por la EFA.

El jugador, ‌de 34 años, ‌ha comenzado un programa de tratamiento, ⁠añade el comunicado.

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Salah marcó un gol y dio dos asistencias en los tres partidos de la fase ​de grupos ‌de Egipto, en los que su selección se clasificó por primera vez para las etapas eliminatorias de un Mundial.

El lateral izquierdo ⁠titular, Ahmed Fatouh, ha sufrido un desgarro y es improbable que se recupere a tiempo para enfrentarse a Australia, según la EFA.

El defensa central Mohamed Abdelmonem, que llegó al Mundial tras una ‌temporada marcada por las lesiones en el Niza, sufrió un fuerte hematoma en un tobillo antes de ser sustituido a los 14 minutos del partido contra ‌Irán. La EFA ha indicado que se está preparando para jugar ante Australia.

Egipto ‌terminó segundo ⁠del Grupo G con cinco puntos y se enfrentará a ​Australia en Dallas por una plaza en octavos de final.

Con información de Reuters