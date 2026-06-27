Dónde juega Facundo Medina, jugador de la Selección Argentina

Facundo Medina, en la Selección Argentina. Crédito: Facundo Medina Instagram

Durante el Mundial 2026 hay jugadores que captaron la atención de los futboleros. Uno de ellos es Facundo Medina, cuyo nombre comenzó a resonar más cuando fue convocado por Lionel Scaloni para conformar la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo. Pero, ¿dónde juega y cómo fue su carrera futbolística hasta el momento?

Medina viste actualmente la camiseta del Olympique de Marsella, de Francia. El gigante del sur francés concretó su transferencia a mediados de 2025 luego de que el futbolista completara cinco temporadas consecutivas en el Lens, donde tuvo un gran desempeño. Su perfil de central zurdo, que puede jugar también de lateral izquierdo, tiene mucha firmeza para jugar, es fuerte en marca y también se destaca a la hora de pasar al ataque.

La carrera de Facundo Medina en el fútbol

Facundo Medina se inició en River

Curiosamente, su camino en el fútbol se inició en las Divisiones Inferiores de River. En 2016 debutó en Primera División de la mano de Marcelo Gallardo como DT, aunque no lo hizo de manera oficial: fue en un amistoso ante Olimpia (Paraguay) en 2016 y luego de un un partido de verano frente a Aldosivi en 2017.Además, fue cuatro veces al banco de suplentes en encuentros oficiales, pero nunca ingresó.

Facundo Medina, en River Plate. Crédito: River Plate Oficial

Facundo Medina debutó en Talleres

En 2018 pasó a Talleres de Córdoba, club que lo adquirió por 850 mil dólares a cambio del 65% del pase del defensor de River. Allí sumó 37 partidos, 1 gol, 1 asistencia y mostró un nivel altísimo que lo catapultó a Europa.

La llegada de Facundo Medina a Europa: su traspaso al Lens, de Francia

A mediados de 2020, el Lens (Francia) se lo llevó de Talleres y también se quedó con el 35% de la ficha restante que River tenía: el club "Millonario" cobró 1.000.000 de dólares netos por dicho porcentaje. En Francia, Medina registró 165 encuentros oficiales, marcó 8 goles y aportó 10 asistencias, llegando a disputar la prestigiosa Champions League.

Facundo Medina en el Lens, de Francia

El salto de Facundo Medina a la Selección Argentina

En el plano internacional, Medina hizo su debut con la Selección Argentina el 10 de octubre de 2020 frente a Bolivia en la altura de La Paz, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: fue triunfo por 2-1 del conjunto de Scaloni. Luego, con apenas un puñado más de partidos, al defensor le alcanzó para ganarse un lugar en el Mundial 2026.

Facundo Medina en la Selección Argentina.

El paso de Facundo Medina al Olympique de Marsella

La llegada al Olympique de Marsella (Francia) en julio de 2025 se transformó en uno de los movimientos más importantes del mercado de pases francés, concretándose por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Allí lleva 26 partidos jugados y 1 asistencia.