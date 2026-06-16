La historia de vida de Facundo Medina, de ser cartonero a jugar el Mundial 2026 con Selección Argentina

Facundo Medina con la Selección argentina.

La lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá dejó varias novedades. Con nueve cambios respecto al plantel que conquistó Qatar 2022, Lionel Scaloni apostó por una renovación parcial del grupo y abrió la puerta a nuevos nombres que buscarán escribir su propia historia en la Albiceleste.

Entre ellos aparece Facundo Medina, un futbolista que no sólo deberá competir por un lugar con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, sino que además llega con un recorrido de vida que lo convierte en uno de los casos más emblemáticos de superación dentro del fútbol argentino. El defensor nacido en Villa Fiorito pasó de acompañar a sus padres en tareas de cartonero durante su infancia a integrar la nómina mundialista de la Selección.

De Villa Fiorito al sueño de Primera

Mucho antes de convertirse en jugador profesional, Medina conoció de cerca las dificultades económicas. Hasta los 13 años ayudó a sus padres, que trabajaban como cartoneros, para aportar ingresos al hogar familiar. Aquella realidad, sin embargo, nunca lo alejó de su principal objetivo: convertirse en futbolista.

Su talento llamó la atención de River Plate, que lo incorporó a sus divisiones inferiores y le brindó alojamiento en la pensión del club. Allí comenzó a formarse como defensor zurdo, destacándose por su agresividad para marcar, su despliegue físico y una notable capacidad para salir jugando desde el fondo.

Si bien llegó a entrenarse en varias oportunidades con el plantel profesional dirigido por Marcelo Gallardo, nunca logró debutar con la camiseta del Millonario. Sin espacio en el primer equipo, su carrera encontró un punto de inflexión en Talleres de Córdoba.

Talleres, Francia y el salto internacional

La llegada a Talleres en 2018 marcó el comienzo de su consolidación en Primera División. En Córdoba encontró continuidad y desarrolló el perfil de defensor moderno que hoy lo distingue: puede desempeñarse como marcador central o lateral izquierdo, una versatilidad muy valorada por los entrenadores.

Su crecimiento no pasó desapercibido. En 2020 fue transferido al Racing Club de Lens, donde se adaptó a la exigencia de la Ligue 1 francesa. Con personalidad, intensidad y liderazgo, fue una de las piezas fundamentales del equipo.

Facundo Medina con la Selección argentina.

Durante su paso por Francia acumuló experiencia internacional, disputó competencias europeas y superó el centenar de partidos oficiales. Ese rendimiento despertó el interés de Olympique de Marsella, que lo incorporó para la temporada 2025 y le otorgó un rol importante en la última línea defensiva junto a otro argentino, Leonardo Balerdi.

En su primera campaña con el conjunto marsellés disputó 26 encuentros oficiales, aportó una asistencia y sumó más de 2.000 minutos en cancha, números que terminaron de convencer al cuerpo técnico de Scaloni.

La revancha que esperaba con la Selección Argentina

El vínculo de Medina con la Selección Argentina comenzó mucho antes de la convocatoria mundialista. Integró los seleccionados juveniles Sub-20 y Sub-23, participó en el Sudamericano de Chile 2019, el Mundial juvenil de Polonia y fue parte de los equipos dirigidos por Fernando Batista.

También consiguió la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde incluso marcó un gol durante la fase de grupos.

Su debut en la Selección mayor llegó en octubre de 2020, durante las Eliminatorias rumbo a Qatar. A los 21 años entró en los minutos finales de la victoria por 2 a 1 frente a Bolivia en La Paz. Desde entonces alternó convocatorias, aunque quedó fuera de los cortes definitivos para el Mundial de Qatar 2022 y para la Copa América posterior.

La historia cambió de cara a 2026. Por su crecimiento sostenido en Europa y a la confianza que fue construyendo dentro del ciclo Scaloni, Medina logró ganarle terreno a Marcos Acuña y meterse entre los 26 elegidos para disputar la Copa del Mundo.

Un premio a la perseverancia

La convocatoria de Facundo Medina representa mucho más que una decisión futbolística. Es el reconocimiento a una trayectoria construida a fuerza de sacrificio, trabajo y constancia. Desde las calles de Villa Fiorito hasta los estadios del Mundial, el defensor argentino es uno de los ejemplos más claros de cómo el fútbol puede transformar una vida sin borrar sus orígenes.

Ahora, con la camiseta de la Selección Argentina y el sueño mundialista por delante, Medina tendrá la oportunidad de escribir el capítulo más importante de una historia que ya inspira por sí sola.