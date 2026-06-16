Mundial 2026: la receta de la picada saludable para alentar a la Selección esta noche.

Los partidos de la Selección suelen venir acompañados de una tradición difícil de abandonar, la picada. Sin embargo, nutricionistas y organismos de salud coinciden en que es posible disfrutar del encuentro sin recurrir exclusivamente a snacks ultraprocesados, embutidos y productos con exceso de sodio. La clave está en elegir alimentos frescos, sumar fibra, proteínas y grasas saludables, y moderar las porciones.

Según las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, una alimentación equilibrada debe priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos mínimamente procesados, mientras que los productos de copetín industriales, fiambres y bebidas azucaradas deberían consumirse con moderación o evitarse.

Para quienes planean reunirse frente al televisor esta noche, especialistas en nutrición suelen recomendar reemplazar parte de los clásicos salamines, papas fritas y snacks salados por alternativas más nutritivas que aporten saciedad sin generar la sensación de pesadez típica de las comidas muy grasas.

La receta de una picada saludable para ver el debut de la Selección

Base de vegetales:

Bastones de zanahoria.

Apio.

Pepino.

Tomates cherry.

Morrón en tiras.

Dip principal: Hummus de garbanzos preparado con garbanzos cocidos, limón, ajo, aceite de oliva y especias. Los garbanzos aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que el aceite de oliva suma grasas saludables.

Especialistas en nutrición suelen recomendar reemplazar parte de los clásicos snacks salados por alternativas más nutritivas.

Proteínas y lácteos:

Cubos de queso magro.

Huevos duros cortados en mitades.

Yogur natural para preparar salsas livianas.

Grasas saludables:

Aceitunas.

Mix de nueces, almendras y pistachos sin sal agregada. Los frutos secos aportan proteínas, fibra, vitamina E y grasas insaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular. Los especialistas recomiendan una porción aproximada de un puñado por persona.

Acompañamiento:

Tostadas integrales o galletas de arroz en lugar de snacks fritos.

Bebidas:

Agua fría con rodajas de limón o naranja.

Tereré o infusiones frías sin azúcar.

Evitar el exceso de gaseosas y bebidas azucaradas.

Los expertos remarcan que una picada saludable no implica eliminar por completo los alimentos más tradicionales, sino lograr que la mayor parte de la mesa esté compuesta por productos frescos y mínimamente procesados. Además, recomiendan evitar llegar al partido con muchas horas de ayuno, ya que eso suele favorecer el consumo excesivo de snacks durante el encuentro.