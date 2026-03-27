La receta de los arancinis caseros para sorprender en la picada

Los arancinis, una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina italiana, ganan cada vez más lugar en las mesas argentinas, especialmente como opción original para sumar a la picada. Estas croquetas de arroz rellenas, crujientes por fuera y cremosas por dentro, tienen su origen en Sicilia y se caracterizan por su versatilidad y sabor intenso.
Tradicionalmente elaborados con arroz tipo risotto, los arancinis aprovechan las sobras de esta preparación para dar vida a un bocado irresistible. Su nombre proviene de “arancia” (naranja, en italiano), debido a su forma y color dorado tras la fritura.
Ingredientes básicos:
- 2 tazas de arroz cocido tipo risotto (preferentemente frío)
- 1 huevo
- 50 g de queso rallado (como parmesano)
- Cubos de mozzarella para el relleno
- Pan rallado
- Harina (opcional, para rebozar)
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
El paso a paso para preparar los arancinis caseros
- En un bowl, mezclar el arroz con el huevo y el queso rallado hasta lograr una preparación moldeable.
- Tomar porciones con la mano, formar una bola y hacer un hueco en el centro.
- Colocar un cubo de mozzarella y cerrar bien, dándole forma redonda u ovalada.
- Pasar cada arancini por harina (opcional), luego por huevo y finalmente por pan rallado.
- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. También pueden cocinarse al horno para una versión más liviana.
Servidos calientes, los arancinis son ideales para acompañar con salsas como tomate, alioli o incluso una mayonesa saborizada. Su textura y relleno fundente los convierten en una opción perfecta para compartir y sorprender con un toque gourmet en cualquier reunión.
Además, permiten múltiples variantes, desde rellenos con carne o verduras hasta versiones vegetarianas o con diferentes tipos de queso. Una receta simple, económica y rendidora que transforma ingredientes cotidianos en un plato digno de restaurante.