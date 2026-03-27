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Recetas de cocina

La receta de los arancinis caseros para sorprender en la picada

Los arancinis caseros son croquetas de arroz rellenas y crocantes, ideales para sumar un toque original y sabroso a cualquier picada.

27 de marzo, 2026 | 10.54

Los arancinis, una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina italiana, ganan cada vez más lugar en las mesas argentinas, especialmente como opción original para sumar a la picada. Estas croquetas de arroz rellenas, crujientes por fuera y cremosas por dentro, tienen su origen en Sicilia y se caracterizan por su versatilidad y sabor intenso.

Tradicionalmente elaborados con arroz tipo risotto, los arancinis aprovechan las sobras de esta preparación para dar vida a un bocado irresistible. Su nombre proviene de “arancia” (naranja, en italiano), debido a su forma y color dorado tras la fritura.

Ingredientes básicos:

  • 2 tazas de arroz cocido tipo risotto (preferentemente frío)
  • 1 huevo
  • 50 g de queso rallado (como parmesano)
  • Cubos de mozzarella para el relleno
  • Pan rallado
  • Harina (opcional, para rebozar)
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

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El paso a paso para preparar los arancinis caseros

  1. En un bowl, mezclar el arroz con el huevo y el queso rallado hasta lograr una preparación moldeable.
  2. Tomar porciones con la mano, formar una bola y hacer un hueco en el centro.
  3. Colocar un cubo de mozzarella y cerrar bien, dándole forma redonda u ovalada.
  4. Pasar cada arancini por harina (opcional), luego por huevo y finalmente por pan rallado.
  5. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. También pueden cocinarse al horno para una versión más liviana.

Servidos calientes, los arancinis son ideales para acompañar con salsas como tomate, alioli o incluso una mayonesa saborizada.

Servidos calientes, los arancinis son ideales para acompañar con salsas como tomate, alioli o incluso una mayonesa saborizada. Su textura y relleno fundente los convierten en una opción perfecta para compartir y sorprender con un toque gourmet en cualquier reunión.

Además, permiten múltiples variantes, desde rellenos con carne o verduras hasta versiones vegetarianas o con diferentes tipos de queso. Una receta simple, económica y rendidora que transforma ingredientes cotidianos en un plato digno de restaurante.

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