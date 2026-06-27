Por qué no juega el Cuti Romero en la Selección Argentina vs. Jordania: qué pasa con el defensor

El Cuti Romero con la Selección Argentina.

La Selección Argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania con el primer puesto del Grupo J ya asegurado. Con la clasificación a los dieciseisavos de final en el bolsillo, Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para administrar cargas y preservar a varios futbolistas importantes de cara a la etapa decisiva del torneo. Por este motivo, habrá varios habituales titulares que no serán de la partida en este encuentro.

En ese contexto, una de las ausencias más importante en el combinado albiceleste fue la de Cristian "Cuti" Romero. El defensor, una pieza clave en la estructura defensiva del seleccionado campeón del mundo, no será de la partida en el partido, en donde Argentina no juega por nada ya que al haber ganado sus dos primeros encuentros (frente a Argelia por 3 a 0 y frente a Austria por 2 a 0) no peligra quedar primera en su zona.

Cuál es la razón por la que no juega "Cuti" Romero

La explicación pasa por una cuestión física. Romero terminó el encuentro ante Austria con un golpe en la rodilla derecha y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos. Durante el entrenamiento previo al duelo contra Jordania, el zaguero ni siquiera trabajó junto al resto del plantel y fue preservado para que pueda recuperarse sin apuros pensando en los dieciseisavos de final, donde comienza la instancia de eliminación directa.

La Selección Argentina en la victoria ante Austria.

La preocupación inicial se debió a que el impacto fue en la misma rodilla que había sufrido un esguince del ligamento lateral meses atrás, con el Tottenham por un partido de Premier League. Sin embargo, con el correr de las horas el panorama llevó tranquilidad al cuerpo técnico: no se trata de una lesión de gravedad y, por el momento, ni siquiera fue necesario realizarle estudios médicos, por lo que estaría a disposición para el próximo encuentro.

Los cambios para enfrentar a Jordania

Scaloni analiza realizar varias modificaciones para el cierre de la fase de grupos. Entre los posibles regresos aparecen Gonzalo Montiel, ya recuperado de una sobrecarga muscular, y Nicolás Tagliafico, quien dejó atrás un desgarro en el sóleo izquierdo. En la zaga también podría meterse Marcos Senesi en reemplazo de Lisandro Martínez, mientras que Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez están a disposición y con intenciones de jugar desde el arranque, aunque el entrenador definirá si les da minutos o decide preservarlos.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes asoma como uno de los candidatos a ser titular tras haber sumado minutos frente a Austria luego de recuperarse de una lesión. Exequiel Palacios también tiene chances de integrar el mediocampo, aunque Valentín Barco y Giuliano Simeone aparecen como alternativas. Más adelantado, Nicolás Paz podría ocupar un lugar en la generación de juego, mientras que Nicolás González vuelve a postularse después de sus buenos ingresos en los dos encuentros anteriores. En ofensiva, Julián Álvarez se perfila para reemplazar a Lautaro Martínez y José López tendría posibilidades de ingresar durante el segundo tiempo.