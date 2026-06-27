Qué canal tiene menos delay para ver los partidos del Mundial 2026

Streaming en Mundial 2026.

Cada Copa del Mundo vuelve a plantear la misma discusión entre los hinchas: cómo ver los partidos con la menor demora posible. En tiempos en el que conviven la televisión abierta, el cable, las transmisiones satelitales y las plataformas de streaming, la diferencia entre una señal y otra puede ser suficiente para enterarse de un gol por los gritos de los vecinos antes de verlo en pantalla.

El fenómeno se volvió especialmente visible durante el Mundial 2026. Con millones de personas siguiendo los encuentros desde distintos dispositivos, la latencia de las transmisiones pasó a ser un factor tan importante como la calidad de imagen. Si bien muchos creen que todas las señales llegan al mismo tiempo, la realidad muestra diferencias significativas.

Cuál es el canal con menos delay para ver el Mundial 2026

De acuerdo con mediciones realizadas durante las transmisiones del Mundial, la opción más rápida disponible en Argentina es DSports a través del servicio satelital tradicional de DirecTV.

La señal registró una demora estimada de apenas entre dos y tres segundos respecto de la referencia utilizada para el análisis. Esto la convierte en la alternativa preferida para quienes buscan seguir los partidos prácticamente en tiempo real.

Detrás aparece Telefe mediante televisión abierta, con un retraso aproximado de entre cuatro y cinco segundos. Si bien la diferencia parece mínima, puede resultar suficiente para que algunos espectadores escuchen festejos anticipados en momentos clave del encuentro.

Más atrás se ubican señales tradicionales como TyC Sports y TV Pública, que suelen presentar una demora cercana a los seis o siete segundos. Aun así, continúan ofreciendo una experiencia muy cercana al tiempo real y siguen siendo una de las opciones más elegidas por los hinchas.

Dónde se ven los partidos con más retraso

La mayor latencia se registra en las plataformas de streaming. Servicios como DGO, Flow, Telefe Streaming y otras aplicaciones que dependen de internet pueden acumular entre 20 y 40 segundos de retraso respecto de las transmisiones más rápidas.

La explicación es técnica. Estas plataformas deben procesar, comprimir, distribuir y reproducir la señal en miles de dispositivos simultáneamente. Además, factores como la velocidad de conexión, la congestión de la red y el tipo de dispositivo utilizado pueden aumentar todavía más la demora.

Mundial 2026.

Por eso, quienes siguen los partidos desde celulares, tablets o Smart TV conectados a internet suelen ser los más expuestos a recibir spoilers involuntarios a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o simplemente por los festejos provenientes de otras casas.

Por qué existe el delay en las transmisiones deportivas

La diferencia de tiempo entre una señal y otra es consecuencia de los distintos procesos tecnológicos que intervienen en la distribución de una transmisión en vivo.

Las señales satelitales tradicionales suelen requerir menos pasos antes de llegar al televisor, lo que explica su menor latencia. En cambio, las plataformas digitales deben atravesar múltiples procesos de codificación y almacenamiento temporal para garantizar estabilidad y calidad de imagen.

Esta situación no es exclusiva de Argentina ni del Mundial 2026. Grandes eventos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos, la UEFA Champions League o el Super Bowl enfrentan desafíos similares en todo el mundo.

Por eso, para quienes priorizan vivir cada gol en el instante más cercano posible a la acción real, la recomendación sigue siendo optar por transmisiones satelitales o televisión abierta antes que por servicios de streaming.