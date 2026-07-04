DT Marsch se muestra orgulloso pese a eliminación de Canadá en Mundial, lamenta ausencia de Davies

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte

La histórica ​campaña de Canadá en el Mundial terminó el sábado con la derrota 3-0 ante Marruecos en octavos de final, pero el DT Jesse Marsch afirmó ‌que no podría estar más ‌orgulloso de sus jugadores tras una actuación que, en su opinión, merecía un resultado diferente.

Canadá, que sumó su primer punto, su primera victoria y su primer triunfo en la fase eliminatoria de un Mundial, dominó durante largos tramos del partido frente a los marroquíes, pero acabó lamentando las ocasiones falladas, los errores y la ausencia de su figura, Alphonso Davies.

"Estoy muy orgulloso de ser el DT de Canadá y, ​por muy orgulloso que ⁠esté, lo estoy aún más de la forma en que nuestros chicos han ‌jugado hoy", declaró Marsch a periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Davies se perdió el partido tras ⁠sufrir una recaída en su lesión muscular tras ⁠haber jugado solo unos minutos en el torneo.

"Queremos que los jugadores que salgan al campo estén al 100% para disputar el partido; yo aún no lo estaba", explicó ⁠Davies a periodistas. "Fue duro estar allí sentado, viendo el partido, sabiendo que ​no estoy al 100%".

Marsch afirmó que Canadá había demostrado ‌a lo largo de todo el torneo ‌que estaba a la altura de la élite mundial.

"Antes de hoy, si me ⁠hubieras dicho que tu equipo iba a jugar así, te habría respondido: 'Hay muchas posibilidades de que ganemos el partido'", afirmó Marsch.

"Creo que controlamos totalmente al séptimo equipo del mundo en la primera parte, control total. Solo había un equipo en el ​campo. Y ‌luego no fuimos capaces de rematar. Incluso al comienzo de la segunda parte, fuimos los que tomamos la iniciativa, los que parecíamos tener más posibilidades de marcar", dijo el DT.

El primer gol de Marruecos cambió el rumbo del partido, según Marsch, ya que permitió a los norteafricanos replegarse más mientras ⁠Canadá buscaba el empate.

La tarea de Canadá se complicó enormemente con la baja de Davies, cuya participación en el Mundial se vio truncada por una lesión.

"Ayer no se encontraba bien en el entrenamiento, le hicimos una resonancia magnética y no se apreciaba nada, pero notaba molestias en el isquiotibial", explicó Marsch. "A él le dolió más que a nadie, pero creo que fue la decisión correcta para protegerlo a él y a su carrera, y ‌para que se recupere por completo".

El estadounidense instó a sus jugadores y al fútbol canadiense en su conjunto a considerar el torneo como un trampolín en lugar de como una oportunidad perdida.

Marsch afirmó que el reto de Canadá ahora es elevar el nivel establecido durante el torneo. "Los desafié a que comprendieran que podemos jugar así siempre", afirmó. "Frente ‌a los mejores equipos del mundo, podemos rendir mejor ese día".

"El reto es: ¿Podemos seguir profundizando en lo que estamos haciendo con el equipo? ¿Podemos inculcar un auténtico ADN canadiense en el ‌tipo de fútbol que ⁠queremos jugar?", señaló. "Es un privilegio contar con una selección canadiense que compite a niveles que hace 10 años ni siquiera se podían ​soñar".

"Esa emoción conlleva mayores expectativas. Nadie está más decepcionado que nosotros, pero tenemos que seguir pensando en cómo mejorar y comprometernos con ello cada vez que nos reunamos", agregó.

Con información de Reuters