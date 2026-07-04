Argentina enfrentará a Egipto por primera vez en un Mundial: el antecedente en los Juegos Olímpicos

(Xinhua/Wu Xiaoling)

La Selección Argentina, liderada por Lionel Messi, celebró su sufrido triunfo frente a Cabo Verde en Miami y aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial. Ahora, se prepara para un choque histórico contra Egipto, un equipo al que nunca enfrentó en partidos oficiales de Copa del Mundo.

Este encuentro, programado para el próximo martes 7 de julio a las 13:00 en el estadio de Atlanta, marcará el primer enfrentamiento mundialista entre ambos países. Aunque no hay antecedentes en Mundiales, sí existen dos partidos amistosos previos que Argentina ganó con claridad.

El primero se disputó en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, donde Argentina goleó a Egipto 6-0. El segundo fue un amistoso el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, con victorias argentinas por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

El gol de Facundo Medina a Egipto

Más reciente es el cruce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, jugados en 2021, cuando Argentina derrotó a Egipto 1-0 en la fase de grupos. Ese gol lo marcó Facundo Medina, defensor que forma parte de la lista de jugadores convocados por Lionel Scaloni para este Mundial.

Este duelo promete ser uno de los más atractivos de los octavos, con la posibilidad de ver a Lionel Messi enfrentándose a Mohamed Salah, dos estrellas mundiales que buscarán llevar a sus selecciones hacia los cuartos de final.

El posible camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

La Selección Argentina conoce el recorrido que deberá atravesar para intentar convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil, que logró retener la Copa luego de consagrarse en Suecia 1958 y Chile 1962.