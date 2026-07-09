Desgarrador: una reconocida periodista fue internada de urgencia por una fuerte hemorragia

Una reconocida periodista e influencer sufrió una hemorragia vaginal luego de comenzar su tratamiento con quimioterapia.

La periodista e influencer española Marta Peñate fue ingresada de urgencia en el hospital tras sufrir una fuerte hemorragia vaginal luego de haber sido sometida a su primera sesión de quimioterapia, a la que se sometió hace tan sólo un par de semanas. Este tratamiento fue establecido por su equipo médico para ponerle fin a su segundo embarazo ectópico cornicular.

Ante una mejora gracias a dosis bajas de metotrexato para reabsorber el embrión, los especialistas determinaron que la mejor opción a largo plazo para su útero era administrar una dosis más alta de este fármaco quimioterapéutico. En ese sentido, los efectos secundarios comenzaron a notarse y le provocaron dolores, vómitos y, finalmente, un intenso sangrado vaginal que la obligó a acudir de urgencia al hospital.

Marta Peñate fue internada de urgencia.

El gran recorrido televisivo de Marta Peñate

La periodista e influencer española Marta Peñate se dio a conocer en 2015 tras participar en Gran Hermano 16. Más tarde, formó parte de otros programas de televisión como Supervivientes All Stars y La isla de las tentaciones 2.

Nueve años después de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, Marta logró el segundo puesto en la edición 2024 de Supervivientes All Stars, un reality en el que los participantes deben enfrentarse a distintas pruebas y condiciones extremas en una isla.

En 2020, durante su participación en La isla de las tentaciones 2, puso fin a su relación de 11 años con Lester Duque. A raíz de su paso por el programa, ambos ganaron gran popularidad en redes sociales. Actualmente, Marta presenta el videopodcast Tentaciones Privé, vinculado al universo de La isla de las tentaciones.

Tiempo después, inició una relación con el italiano Tony Spina. La pareja formalizó su compromiso en una ceremonia celebrada en las playas de Honduras durante su participación en Supervivientes All Stars.

