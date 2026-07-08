Entradas para Zoe Gottuso en el Teatro Coliseo 2026: precios y fecha de cuándo toca

Zoe Gotusso cerrará el año con un show en Buenos Aires. (Crédito de foto: Zoe Gotusso)

La escena musical porteña se prepara para uno de los reencuentros más esperados del año. Zoe Gotusso, una de las compositoras más auténticas y magnéticas de la actualidad, anunció su regreso a los escenarios de Buenos Aires. La cita será el próximo 17 de diciembre en el emblemático Teatro Coliseo, donde presentará su nuevo espectáculo “Un Día de Verano”, un concierto que promete consolidar su gran momento artístico y bajar el telón de un año inolvidable para su carrera.

Zoe Gotusso: de la intimidad al teatro

Este anuncio llega tras el histórico éxito de su ciclo de "Pequeños conciertos" en el Teatro Margarita Xirgu. En aquella oportunidad, la cordobesa agotó 18 funciones consecutivas con una propuesta íntima y performática que desdibujó los límites entre la música y la teatralidad. Ahora, la artista redobla la apuesta con un show en formato renovado y a gran escala, diseñado especialmente para las dimensiones del Teatro Coliseo, pero sin perder la esencia que la caracteriza.

Las entradas para ser parte de esta noche mágica ya se encuentran disponibles en el sitio de Ticketek. Los precios van desde los 45.200 pesos argentinos, por lo que los fanáticos deberán apresurar su compra si quieren formar parte de esta gran fiesta con Zoe Gotusso.

“Un Día de Verano” propone una experiencia cálida, íntima y envolvente que funcionará como un viaje integral por su obra. Será la oportunidad perfecta para que el público disfrute en vivo de las canciones de Detalles, su más reciente álbum de estudio. Este nuevo repertorio convivirá en perfecta armonía con los clásicos que marcaron su carrera y que ya se han transformado en himnos generacionales, tales como Ganas, Desnuda, María y Lara, canciones que reflejan la profunda conexión que mantiene con su audiencia.

Zoe Gotusso se presenta en Teatro Coliseo. (Crédito de imagen: Zoe Gotusso)

La puesta en escena para despedir al 2026

Para este show, Gotusso ha diseñado una puesta en escena junto a un equipo creativo de lujo. La dirección artística estará a cargo de Luciana Acuña, la escenografía llevará la firma de Mariana Tirantte y la dirección creativa correrá por cuenta de Tuchi Galán. Esta ambiciosa producción promete potenciar el universo musical de Zoe, donde la sensibilidad, la sutileza y la honestidad brutal son las que mandan sobre el escenario.

El concierto del 17 de diciembre no solo será el cierre de una inolvidable gira, sino también la celebración de una carrera en constante ascenso que no encuentra techos.