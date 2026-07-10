Los países deben rechazar los intentos de Irán de controlar el estrecho de Ormuz: OMI

Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam (Omán).

Los países deberían rechazar los intentos de Irán de imponer su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y la "decisión ‌unilateral" de Teherán de crear ‌un organismo para controlar el tráfico por esa vía navegable, según acordó el viernes el consejo de gobierno de la agencia de la ONU encargada del transporte marítimo.

Estados Unidos e Irán se enzarzaron esta semana en un intercambio de hostilidades, que incluyó ataques aéreos del ejército estadounidense, provocados por los ataques contra buques que, ​según Washington, llevó a ⁠cabo Teherán.

Los ataques reavivaron la preocupación por la recuperación del ‌suministro mundial de petróleo y del transporte marítimo, y ⁠pusieron de relieve la fragilidad de una ⁠tregua provisional para poner fin al conflicto, que ya dura más de cuatro meses, mientras Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo duradero.

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La ⁠Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas, con sede en ​Londres, es responsable de regular la seguridad y ‌la protección del transporte marítimo internacional ‌y de prevenir la contaminación, y está compuesta por 176 ⁠países.

La protección de las rutas marítimas vitales se debatió esta semana en una sesión de su consejo de gobierno, compuesto por 40 miembros. Los países del golfo Pérsico, Estados Unidos e Irán ​se enfrentaron en ‌torno al futuro del estrecho.

El Consejo de la OMI "condenó de forma enérgica" la decisión de Irán de "crear una entidad que pretende controlar el tráfico a través del estrecho", según el texto de una decisión no vinculante a la ⁠que se llegó.

Asimismo, instó a los estados miembros a no reconocer "la reivindicación de soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz, sus afirmaciones de jurisdicción sobre las zonas marítimas de terceros estados en el estrecho y sus alrededores, que violan la soberanía, los derechos soberanos y la jurisdicción exclusiva de dichos estados".

Igualmente, abogó por no reconocer ninguna decisión iraní ‌destinada a "cerrar, obstruir, entorpecer o interferir de cualquier otra forma en la navegación internacional y el derecho de paso en tránsito".

La recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán declaró en un comunicado de junio que no se permitirá a ningún buque atravesar la ‌vía navegable "sin un permiso de paso válido" expedido por dicho organismo.

Irán, que no tiene un puesto en el consejo, comunicó esta semana a los delegados ‌de la OMI ⁠que rechaza "las acusaciones selectivas, motivadas políticamente y sin fundamento jurídico" formuladas en su contra.

Irán no es parte de ​la Convención Marítima Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y "no está obligado por el régimen basado en el tratado", señaló su delegación ante la OMI.

(Editado en español por Carlos Serrano)