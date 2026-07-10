Qué pasa si España gana, empata o pierde vs. Bélgica en el Mundial 2026

Qué pasa si España gana, empata o pierde vs. Bélgica en el Mundial

La Selección de España se mide ante Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 buscando un lugar en las semifinales. Luego de una fase de grupos en la que acumuló dos triunfos -Arabia Saudita y Uruguay- y un empate sin goles con Cabo Verde, los de Luis de la Fuente tienen un difícil desafío por delante después de dejar en el camino a Austria y Portugal.

El combinado belga que empató con Egipto e Irán -estos dos en el Grupo G-, le ganó a Nueva Zelanda y eliminó tanto a Senegal como a Estados Unidos, quiere volver a estar en semifinales de una Copa del Mundo, pero no será nada fácil doblegar a la "Furia Roja". Qué pasa si los galos ganan, empatan o pierden en esta ocasión.

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Qué pasa si España gana, empata o pierde contra Bélgica en el Mundial 2026

Si España pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si España gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a semifinales, donde se enfrentaría con Francia en la semifinal del martes 14 de julio a las 16 horas de nuestro país..

Si España empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Bélgica enfrenta a España por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan España vs. Bélgica por el Mundial: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el la "Furia Roja" y el combinado belga por un lugar en semifinales de la Copa del Mundo tendrá lugar este viernes 10 de julio desde las 16 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El ganador de este cruce se verá las caras con Francia, que eliminó a Marruecos horas antes.

Del otro lado del cuadro se enfrentará Inglaterra ante Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami el sábado a las 18 y desde las 22 la Selección Argentina hará lo propio contra Suiza.

Quién gana entre España y Bélgica, según la IA

El cruce de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica ya pasó por los escáneres de los principales modelos de Inteligencia Artificial y los algoritmos predictivos. El veredicto de los superordenadores otorga un claro favoritismo a la Selección de España para quedarse con el triunfo y clasificar a las semifinales del torneo.

Las proyecciones y simulaciones de datos, según Gemini revelan los siguientes puntos clave:

El Pronóstico de la IA: ¿Quién gana?

Las simulaciones de plataformas como ChatGPT y los modelos de análisis estadístico de cadenas deportivas (como la BBC) inclinan la balanza hacia el conjunto ibérico:

Marcadores más probables: Las predicciones muestran una tendencia hacia un triunfo de España por 2-1 o 2-0 . No obstante, los algoritmos también advierten que un empate 1-1 en el tiempo reglamentario es un escenario fuerte si el partido se vuelve muy táctico.

Las predicciones muestran una tendencia hacia un triunfo de . No obstante, los algoritmos también advierten que un empate en el tiempo reglamentario es un escenario fuerte si el partido se vuelve muy táctico. Probabilidades estimadas: Victoria de España: 55% - 60% Empate (prórroga o penales): 21% - 26% Victoria de Bélgica: 19%



Factores clave del análisis