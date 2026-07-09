El Niño se intensificará hasta finales de año: CPC de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre busca entre la madera arrastrada por el mar en Capitola, California

El ​Niño se intensificará hasta finales de año, con un 97% de probabilidades de que ‌persista hasta principios de ‌la primavera boreal de 2027, informó el jueves el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

"Hay un 81% de probabilidad de que haya un fenómeno de El Niño muy intenso entre octubre y diciembre, que se situaría entre ​los más intensos ⁠registrados en los datos históricos que se ‌remontan a 1950", añadió el servicio ⁠meteorológico estadounidense.

El Niño es un ⁠fenómeno natural que ocurre cuando el debilitamiento de los vientos alisios provoca una acumulación de aguas oceánicas ⁠más cálidas en el Pacífico ecuatorial ​central y oriental, lo que suele ‌aumentar las temperaturas mundiales ‌y provocar cambios en los patrones meteorológicos, como ⁠sequías y fuertes lluvias en diferentes regiones.

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Se prevé que este verano y otoño boreal se forme un fenómeno de El Niño de ​tipo "Pacífico oriental" ‌de intensidad fuerte a superfuerte, lo que aumentará el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y olas de calor, en toda China este año y el ⁠próximo, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, que citó las previsiones del Centro Nacional del Clima.

"Los episodios de El Niño suelen provocar una temporada del monzón más débil en la India y, en la actualidad, las precipitaciones monzónicas han sido un 40% ‌menores al promedio de largo plazo. Por lo tanto, es probable que haya efectos negativos para los cultivos de verano en ese país", dijo Donald Keeney, meteorólogo agrícola de Vaisala Weather.

La agencia ‌meteorológica de las Naciones Unidas elevó la semana pasada su previsión sobre la rápida aparición de un fuerte ‌fenómeno de ⁠El Niño en los próximos meses, advirtiendo de que es probable que este ​fenómeno provoque un aumento de las temperaturas globales.

Con información de Reuters