Los jugadores de Bélgica se burlaron de Trump en la cancha y en el vestuario.

Los jugadores de la Selección de Bélgica se burlaron de Donald Trump en pleno Mundial 2026, en Estados Unidos. Tanto en la cancha como en el vestuario, los futbolistas bailaron como suele hacer Trump en algunos actos públicos. Es que el Presidente del país norteamericano había intercedido ante la FIFA, según él mismo reconoció en una rueda de prensa, para que le suspendieran la sanción a Folarin Balogun y pudiera jugar ante los belgas por los octavos de final.

Si bien Balogun fue titular, no pudo hacer demasiado y Bélgica destrozó al local por 4-1 sin contemplaciones. Ahora, se medirá en los cuartos de final de la Copa del Mundo con España, que dejó en el camino al Portugal de Cristiano Ronaldo. Dicho cruce será el viernes 10 de julio desde las 16 horas de Argentina.

Los jugadores de Bélgica se burlaron de Trump en la cancha y en el vestuario.

Video: el "Trump Dance" de Bélgica para cargar al presidente de Estados Unidos en el Mundial 2026

Por qué Balogun no cumplió la fecha de suspensión contra Bélgica y pudo jugar

La medida se apoya en el artículo 27 del mismo reglamento y funciona, en los hechos, como una condena en suspenso. El delantero podrá jugar normalmente el partido de octavos de final frente al equipo dirigido por Rudi García. Solo si durante los próximos doce meses vuelve a cometer una infracción de características similares, esa suspensión de un encuentro se hará efectiva, además de cualquier otra sanción que pudiera corresponder por la nueva falta.

La acción que originó la controversia ocurrió durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina, cuando Balogun fue expulsado con roja directa por el árbitro brasileño Raphael Claus tras una infracción sobre el defensor Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento específico del Mundial, ese tipo de expulsiones lleva aparejada automáticamente una fecha de suspensión.

Por eso la decisión del Comité Disciplinario llamó la atención, ya que la sanción no fue anulada ni revocada. Tampoco prosperó una apelación, porque el propio reglamento no la contempla. Lo que hizo la FIFA fue mantener la suspensión, pero diferir su cumplimiento bajo un régimen de prueba previsto por el Código Disciplinario.

Así, Estados Unidos recupera a uno de sus principales delanteros para un partido decisivo y, al mismo tiempo, la FIFA deja un precedente poco habitual en una Copa del Mundo: un futbolista expulsado con roja directa, sancionado con una fecha de suspensión, pero autorizado a jugar porque la ejecución de la pena quedó en suspenso.