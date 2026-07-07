Cuándo termina el frío extremo en Argentina: el alivio que millones esperan ya tiene fecha

Después de varios días con temperaturas rozando los 0°C, el frío empezará a perder intensidad. Contrario a lo que querríamos, el pronóstico del tiempo anticipa que el alivio será paulatino, por lo cual el invierno seguirá mostrando su clásica faceta en gran parte del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes la Ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 1°C y una máxima de 17°C. El ascenso continuará el miércoles, día en el que se esperan 7°C de mínima y 18°C de máxima. Para el jueves, el termómetro marcará entre 8°C y 16° C, aunque la nubosidad podría atenuar esa sensación de mejora.

Hasta cuándo persistirá el frío

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) irá experimentando la recuperación gradual, pero el interior bonaerense seguirá bajo condiciones un poco más rigurosas. En el sur de la provincia, las mínimas podrían descender hasta los -5°C, con máximas de entre 14°C y 17°C.

Según el SMN rige una alerta amarilla por temperaturas de frío extremo en distintas zonas del centro y norte del país, incluyendo Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. Este nivel implica un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Lluvias, nieve y fuertes vientos en la Patagonia

El panorama será algo diferente en el sur del país, donde este martes rige una alerta amarilla por lluvias en sectores cordilleranos de la Patagonia, con acumulados previstos de entre 10 y 30 milímetros y la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve en algunas zonas elevadas. También se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 90 km/h.

El día miércoles las condiciones se intensificarán con alertas amarillas y naranjas por lluvias en otros sectores patagónicos, donde los acumulados podrían superar los 60 milímetros de manera puntual.

El sitio especializado en meteorología Meteored anticipó además que la masa de aire polar continuará debilitándose lentamente, aunque las heladas seguirán presentes durante las mañanas en la región Pampeana, en Cuyo, en el centro del país y en gran parte de la Patagonia. Sin embargo, se aclaró que tendrán menor intensidad que la registrada durante esta última semana.