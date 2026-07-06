Córdoba atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse el fallecimiento de Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo de 42 años que cayó de un avión Cessna C-150 mientras llevaba adelante una práctica con una alumna de 22 años. Ocurrió el sábado, cuando la aeronave sobrevolaba una zona rural cercana a la localidad de Toledo, en el departamento Río Segundo.

La comunidad aeronáutica lamentó la muerte de Bertazzo, quien se desarrollaba en el transporte de línea aérea, era piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo en la escuela Flying Parrot Córdoba de Coronel Olmedo. Llevaba cuatro años de desempeño en el área educativa y cerca de una década como piloto.

El vuelo que terminó en tragedia: el testimonio de la alumna

Según el relato de la alumna, quien ya contaba con licencia de piloto privado, pero aún acumulaba pocas horas de vuelo, el instructor le indicó que mantuviera el rumbo previsto e instantes después, se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y cayó al vacío.

La chica logró mantener el control del avión, envió un mensaje en la altura para informar lo que estaba ocurriendo y aterrizó de manera segura en la pista. Desde la escuela empezaron inmediatamente la búsqueda del instructor.

El cuerpo de Bertazzo fue localizado minutos más tarde en un campo de la zona. Después de dar aviso a las autoridades, efectivos policiales y personal de emergencias se trasladó al lugar, donde se constató su fallecimiento.

Conmoción en la escuela de vuelo y la comunidad aeronáutica

La noticia del fallecimiento de Bertazzo impactó profundamente en Flying Parrot Córdoba. El director de la escuela Eduardo Álvarez contó que el piloto había comenzado la jornada con total normalidad y que incluso había realizado un vuelo de reentrenamiento con otro alumno previamente sin registra ningún tipo de inconveniente.

"Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Había volado con un alumno antes", expresó Álvarez, quien aseguró que no habían advertido señales que permitieran anticipar lo que pasó.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal de Córdoba, que deberá determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las circunstancias que derivaron en la caída del instructor durante el vuelo de instrucción. La muerte de Bertazzo mantiene completamente consternada a la provincia de Córdoba, y principalmente a colegas, alumnos y allegados al piloto.