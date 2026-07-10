Ventanilla de avión de Ryanair se "desprendió" en vuelo, obligando a aterrizaje de emergencia en Grecia

Imagen de archivo de un avión de Ryanair en la pista del aeropuerto de Makedonia en Tesalónica, Grecia.

Por Renee Maltezou ​y Padraic Halpin

ATENAS, 10 jul (Reuters) - Ryanair informó que uno de sus aviones ‌se vio obligado ‌a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tesalónica, en Grecia, poco después de despegar el viernes, después de que una ventanilla se "desprendió".

Dos fuentes del sector afirmaron que un pasajero fue ​succionado parcialmente por ⁠ella. La aerolínea indicó que una ‌persona recibió asistencia médica, pero ⁠no dio más detalles ⁠sobre la causa.

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El avión tenía previsto volar desde Tesalónica al aeropuerto de Memmingen, en Alemania, ⁠pero dio la vuelta "cuando una ventanilla ​de pasajeros se desprendió durante ‌el vuelo", explicó Ryanair en ‌un comunicado.

FlightRadar24 mostró cómo un Boeing 737 ⁠NG con destino a Memmingen se desvió de nuevo a Tesalónica el viernes por la mañana.

El mismo avión ya ​había tenido ‌que desviarse de nuevo a Tesalónica en un vuelo con destino a Sarajevo el jueves por la noche, también poco después del despegue, ⁠según los datos y una fuente, aunque no está clara la razón.

Los medios locales griegos informaron de que una pieza del motor se desprendió y rompió una ventanilla durante el vuelo del viernes, lo que provocó la ‌descompresión de la cabina y arrastró parcialmente a un pasajero hacia fuera de la ventanilla. Dos fuentes transmitieron los mismos detalles a Reuters.

Ryanair no respondió de inmediato a ‌una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico sobre esa versión del incidente.

"El avión aterrizó ‌con normalidad ⁠y los pasajeros regresaron a la terminal", afirmó Ryanair en su ​comunicado.

Con información de Reuters