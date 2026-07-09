Alarmante caída del consumo en mayo: se desploma 20% en un año

El deterioro del consumo se acentuó en mayo liderado por caídas en las compras de alimentos y en supermercados mientras sigue ganando terreno el peso del pago de impuestos y servicios en los gastos mensuales.

La variación interanual promedio de los gastos en supermercados y alimentos experimentó en el último año una contracción superior al 20%, mientras que en contraste el pago de impuestos y servicios evidenció un incremento de similar magnitud, según precisó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Los consumos de los clientes del banco con tarjetas de crédito y débito junto con los gastos de la billetera Cuenta DNI cayeron 5,6% interanual en mayo, aunque tuvieron un leve repunte frente a abril.

Este retroceso no es un dato aislado, sino que se alinea con las mediciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la consultora SCENTIA, que también reportaron bajas significativas en las ventas minoristas y el consumo masivo.

Supermercados, los más castigados

Al puntualizar en el rubro supermercados y alimentos, el reporte sostuvo que “resultó el más castigado” y precisó que “en los últimos 29 meses, el consumo realizado en estos establecimientos registró una significativa pérdida de participación en términos del total” al indicar que redujo su incidencia en el total en 15 puntos porcentuales.

Esta caída en las grandes cadenas refleja un cambio de hábito, ya que los consumidores están migrando hacia los comercios de cercanía y kioscos tradicionales, especialmente en los estratos de menores recursos.

Al respecto, el banco bonaerense señaló que “en el caso de los sectores de menores ingresos, se intensificó también la práctica de visitar en repetidas ocasiones los comercios de cercanía con la intención de calzar sus compras con el dinero disponible”.

Asimismo, detalló que se está observando un consumidor que realiza compras de “menor cuantía”, llegando incluso a pedir en las cajas dividir el ticket de compra para eludir los topes de reintegro impuestos por las promociones bancarias.

A contramano de la caída en el consumo de bienes, el uso de productos bancarios para saldar impuestos y servicios aumentó su participación en 3 puntos porcentuales. Por su parte, rubros como indumentaria, electrodomésticos, informática y juguetería se encuentran en zona de contracción por ser considerados “consumos postergables”.

El informe destacó que el comercio electrónico mantiene un registro positivo, lo que implica una “evolución contrapuesta a la tradicional”, aunque este crecimiento todavía es insuficiente para revertir la tendencia general a la baja del comercio presencial.

Por otro lado, se identificó una expansión en el rubro de servicios de televisión, impulsado por el comienzo del mundial de fútbol, aunque los analistas advierten que el impacto no ha sido tan contundente como en ediciones anteriores, como la de 2022.

Al analizar el escenario actual, desde el Banco Provincia señalaron que el “consumo muestra una evolución carente de un empuje endógeno para regresar a los niveles previos a 2023”, con un comprador que prioriza la canasta básica y las obligaciones fijas sobre cualquier otro gasto no esencial.