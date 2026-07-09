El durísimo cruce en vivo entre Marcelo Bonelli y Caruso Lombardi: "Hipócritas"

Marcelo Bonelli se cruzó con Ricardo Caruso Lombardi en vivo en TN.

El ex director técnico Ricardo Caruso Lombardi dejó uno de los momentos más comentados de la televisión en vivo durante un debate en TN con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Qué pasó en vivo.

El intercambio comenzó cuando Caruso Lombardi criticó el rendimiento de la Selección Argentina y apeló a una comparación con el cuadro del Mundial para justificar su cuestionamiento. "Si a vos te ponen que juegan México, Inglaterra, Brasil, Noruega, España, Portugal y te toca Egipto, ¿ustedes estaban nerviosos?", planteó el exdirector técnico. Luego, redobló la apuesta con ironía: "Si quieren no jugamos contra nadie".

Marcelo Bonelli respondió que "el partido se planteó difícil", aunque Caruso insistió con su postura y pidió "ser realistas". "No hay que ser hipócritas, hay que decir las cosas como son. Cada uno que respete cómo piensa cada uno", sostuvo.

Marcelo Bonelli se cruzó con Ricardo Caruso Lombardi en vivo en TN.

El sincericidio de Caruso Lombardi

En medio del intercambio, Bonelli intentó cerrar el debate con un argumento futbolístico: "Pero vos cuando jugás mal y ganás, quiere decir que ese equipo algo tiene".

Caruso coincidió en que la Selección cuenta con un plantel de jerarquía: "Tenemos equipo nosotros, tenemos de todo". Sin embargo, fue una intervención de Edgardo Alfano la que derivó en el momento más llamativo. "¿Entonces por qué discutimos? ¿Por qué pelean?", preguntó el periodista, a lo que Caruso respondió: "Porque, si no discutís, no tiene sentido y no nos mira nadie. Claro, nos tenemos que pelear".