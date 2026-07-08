Todos lloran y se quejan de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La Selección Argentina concretó una remontada memorable en los octavos de final del Mundial 2026 y, al parecer, las reacciones de muchos países rivales señalan que hay cierta envidia hacia la "Albiceleste". Es que, a falta de 15 minutos para el final del partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni perdía por 2-0 contra Egipto pero ganó 3-2 y avanzó a los cuartos. Ahora se medirá con Suiza, que dejó en el camino a Colombia por penales después del 0-0 en los 120 minutos.

No solamente los egipcios "lloraron" en vivo, se quejaron y protestaron por el arbitraje del francés Francois Letexier. También lo hicieron personas nacidas en países que nada tuvieron que ver con el último rival del vigente campeón. Por ejemplo, hubo hinchas españoles y mexicanos que tuvieron un mal día a la distancia por una nueva proeza de la "Scaloneta". Como era de esperarse, en esta época moderna de las redes sociales, sus videos de las reacciones al instante se volvieron virales rápidamente. Y quedaron realmente en ridículo ante los ojos del planeta futbolero.

Como suelen hacerlo, hubo afirmaciones de todo tipo en contra del Seleccionado nacional. Algunos fueron por el lado del "partido manchado" por el arbitraje, otros dijeron que la FIFA siempre favorece a Lionel Messi, otros opinaron que este certamen "está amañado, van a robar hasta la final". En tanto, algunos subestimaron a la Argentina para asegurar que "no tiene el nivel de Qatar 2022, no les puede competir a Francia y España".

Y sí, los egipcios con la foto de Mbappé de fondo no lo podían creer...

La Selección Argentina contra todos en el Mundial 2026: las quejas desde Egipto, España y México

Egipto y el resto del mundo

España

México

Cuándo juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026: día y hora en Argentina