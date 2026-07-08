Hegseth cancela una reunión con Netanyahu por la posible venta de aviones F-35 a Turquía, según fuente

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación el día de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, canceló una reunión que estaba prevista para el miércoles ‌con el primer ministro ‌israelí, Benjamin Netanyahu, para debatir la posible venta de aviones de combate F-35 a Turquía, informó una fuente israelí a Reuters.

Es probable que dicha venta provoque el descontento de las autoridades israelíes. La fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, señaló que Hegseth también tenía previsto ​reunirse con el ministro ⁠de Defensa israelí, Israel Katz, durante un viaje a Israel, ‌y que Irán sería uno de los temas ⁠a tratar en sus conversaciones.

El presidente ⁠de EEUU, Donald Trump, dijo el miércoles que el memorando de entendimiento firmado para poner fin al conflicto que EEUU e Israel ⁠iniciaron contra Irán había "terminado" y que no deseaba entablar relaciones ​con Teherán.

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La embajada de EEUU en Israel ‌no hizo ningún comentario inmediato sobre ‌las reuniones previstas de Hegseth.

Turquía, miembro de la OTAN, lleva ⁠mucho tiempo criticando las operaciones israelíes en Gaza, Líbano y Siria, y ha acusado en repetidas ocasiones a Israel de intentar socavar el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e ​Irán, mediado ‌por Pakistán.

En una entrevista concedida a la CNN el martes, Netanyahu dijo que se oponía a la venta de aviones F-35 a Turquía y que había dejado clara su oposición a Trump.

"Destruiría el equilibrio de poder ⁠en Oriente Medio, ya que Turquía tiene aspiraciones agresivas", dijo Netanyahu a la CNN.

Trump, que asiste a una cumbre de la OTAN en Turquía junto con Hegseth, anunció el martes que levantaría las sanciones impuestas por EEUU a Ankara por su compra en 2019 de misiles de defensa aérea rusos, y se mostró dispuesto a vender ‌aviones de combate F-35 a este aliado de la OTAN, una medida que probablemente se enfrentará a una fuerte resistencia tanto en el Congreso como en Israel.

Las relaciones bilaterales se habían deteriorado considerablemente a raíz de la adquisición por parte de Turquía del sistema ‌ruso S-400, lo que llevó a EEUU a imponer sanciones a una importante empresa turca de defensa y a excluir a Ankara del programa ‌de aviones ⁠de combate furtivos F-35.

Las relaciones han mejorado notablemente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca ​en enero de 2025, pero la venta de los aviones sigue bloqueada por la legislación estadounidense.

Con información de Reuters