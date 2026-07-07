Gildo Insfrán encabezará el acto por el 210° aniversario de la Independencia

Tras los festejos públicos de Javier Milei por el aniversario de la independencia de Estados Unidos, el mandatario Gildo Insfrán anunció el cronograma por el acto por los 210 años de aquel 9 de julio de 1816 que se llevará a cabo en el Mástil Municipal de la ciudad de Formosa.

Como parte del acto, se efectuará el izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera de la provincia de Formosa, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Formosa.

El arribo del mandatario provincial al palco oficial está programado para las 9.30, en la que luego de su llegada se realizará la presentación de los efectivos y la ubicación de las autoridades y participantes. De acuerdo con el cronograma oficial, la concentración de las delegaciones escolares, de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales comenzará a las 8.30.

Posteriormente, se realizará el recitado de una poesía alusiva a la fecha y un funcionario del Gobierno provincial brindará un discurso conmemorativo por el Día de la Independencia.

En veredas opuestas

En un mensaje por la red social X, el presidente argentino Javier Milei celebró el día de la independencia de Estados Unidos con un mensaje en sus redes en el que también les habló a los argentinos.

Apelando a las mayúsculas, Milei tituló su mensaje "HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ", en alusión al slogan de su par Donald Trump. En referencia al 4 de julio, el mandatario argentino señaló que "hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad".

"Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación", continuó.

Según afirmó, "la Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo", ya que es "una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos".

"Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria", desafió.

Según Milei, "estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego". "Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur", anheló el presidente argentino.

Milei escribió en su mensaje "¡Feliz 4 de Julio!", etiquetando a la cuenta de Trump, y cerró con "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"