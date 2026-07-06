Formosa rechazó los despidos en la CNEA y advirtió por el impacto en el sistema científico: "Futuro muy oscuro"

Luego de que el Gobierno nacional dispusiera el despido de unos 170 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el físico formoseño Rolando Granada, profesor emérito del Instituto Balseiro e investigador del organismo, advirtió que la medida profundiza el desmantelamiento del sistema científico argentino y compromete el desarrollo tecnológico del país. "El futuro, en estas condiciones, es muy oscuro", afirmó.

Para Granada, las desvinculaciones de investigadores, técnicos y profesionales no constituyen un hecho aislado, sino la continuidad de una política de ajuste sobre el sistema científico. "Todo forma parte de una decisión del Gobierno nacional de limitar nuestras posibilidades a futuro, porque quien está ahogando a la educación, a la ciencia y a la tecnología está pensando en un pueblo incapaz de tomar decisiones soberanas", sostuvo.

El investigador señaló que los despidos se suman a la pérdida de presupuesto, el deterioro salarial y la cancelación de proyectos estratégicos de la CNEA. En ese contexto, advirtió que "sin ciencia ni tecnología tampoco vamos a poder competir en un mundo desarrollado" y lamentó que muchos jóvenes investigadores hayan perdido el horizonte que los motivaba a continuar en el organismo.

Además, sostuvo que la reducción de personal afectará directamente el funcionamiento de la Comisión. "Esta decisión limita las capacidades de la CNEA para realizar sus tareas básicas", afirmó, y advirtió sobre "el desarmado de todo el sistema de ciencia y tecnología" impulsado por el Gobierno nacional.

Qué pasó en la CNEA

La semana pasada, la Comisión Nacional de Energía Atómica comunicó la desvinculación de alrededor de 170 trabajadores contratados de distintas áreas del organismo, entre ellos científicos, investigadores, técnicos y personal especializado. Los despidos se conocieron en medio de una protesta de los trabajadores y un operativo de Gendarmería Nacional dentro del edificio.

La CNEA es uno de los organismos científicos más importantes del país. Entre sus funciones se encuentran la investigación y el desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos, la producción de radioisótopos para uso médico, el diseño de reactores y la formación de profesionales especializados en el sector.