Quién es el conductor de Popstars 2026, programa de Telefe

La nueva edición de Popstars buscará descubrir una banda de jóvenes talentos y revivir el éxito del formato.

El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe genera una fuerte expectativa entre los fanáticos de los realities musicales. En las últimas horas trascendió quién sería el conductor elegido para esta nueva edición, una apuesta que buscará descubrir a las próximas estrellas del pop argentino.

Quién conduciría Popstars 2026 en Telefe

Aunque el canal todavía no realizó un anuncio oficial, todo indica que Nicolás Vázquez será el encargado de ponerse al frente de Popstars en su regreso a la televisión argentina. La información fue revelada por la periodista Paula Varela durante el programa Intrusos. Allí aseguró: “Quien va a conducir Popstars es Nico Vázquez y ya está firmado”, dando a entender que el acuerdo quedó cerrado en las últimas horas.

La noticia rápidamente generó repercusión entre los seguidores del formato. Durante la emisión, Rodrigo Lussich bromeó sobre la intensa agenda laboral del actor, mientras Adrián Pallares agregó que el proyecto contaría con la producción de Gustavo Yankelevich, uno de los nombres más influyentes de la televisión nacional. Si la información se confirma oficialmente, será uno de los anuncios más importantes en la previa del estreno del ciclo.

Por qué Nicolás Vázquez fue elegido para Popstars

La posible elección de Nicolás Vázquez responde a su gran presente profesional y a la popularidad que mantiene entre el público. Actualmente, el actor protagoniza la versión teatral de Rocky, uno de los espectáculos más convocantes de la cartelera. Además, cuenta con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, lo que lo convierte en una figura reconocida por distintas generaciones.

Tampoco sería su primera experiencia como conductor. Entre 2015 y 2017 estuvo al frente de Como anillo al dedo, el ciclo de entretenimientos de El Trece que compartió con Gimena Accardi y que obtuvo una buena respuesta de la audiencia. Esa experiencia, sumada a su perfil cercano y carismático, aparece como una de las razones por las que Telefe habría apostado por él para liderar el esperado regreso de Popstars.

El regreso de Popstars y el desafío de encontrar una nueva banda

La vuelta de Popstars representa mucho más que el regreso de un programa exitoso. El reality marcó una época en la televisión argentina al convertirse en la plataforma que dio origen a grupos musicales que alcanzaron una enorme popularidad. Entre los casos más recordados aparecen Bandana y Mambrú, dos bandas nacidas en el programa que lograron un importante éxito comercial durante los primeros años de la década del 2000.

La nueva edición buscará conservar la esencia del formato original, aunque adaptada a una industria musical muy distinta, atravesada por las plataformas digitales, las redes sociales y nuevas formas de consumir contenido. En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años con el objetivo de encontrar a las próximas figuras del pop nacional.

Nicolás Vázquez sería el conductor de Popstars 2026, según la información que trascendió en las últimas horas

Cuándo podría estrenarse Popstars 2026

Si bien Telefe todavía no confirmó la fecha de estreno, el proyecto avanza con diferentes definiciones vinculadas a la producción y al proceso de selección de participantes. La posible confirmación de Nicolás Vázquez como conductor aparece como una de las estrategias para potenciar el lanzamiento y generar expectativa antes del debut del programa.

Con un formato que conserva un fuerte componente nostálgico y una propuesta renovada para las nuevas generaciones, Popstars intentará volver a posicionarse entre los grandes éxitos de la televisión argentina. La elección de una figura con amplia trayectoria y llegada al público sería una de las claves para impulsar esta nueva etapa del reality musical y acompañar la búsqueda de los próximos talentos del país.