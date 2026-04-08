Reencuentro en medio del dolor: Nico Vázquez y Gimena Accardi coincidieron en un momento clave para ambos

Gime Accardi y Nico Vázquez estuvieron juntos de nuevo.

En el mundo del espectáculo hay momentos en los que el show se detiene. No hay escándalos, ni internas, ni frases picantes que valgan. Y lo que pasó en las últimas horas fue uno de esos casos donde la emoción se impuso por completo. Porque en medio de una despedida cargada de tristeza, se dio una imagen que nadie esperaba ver tan pronto: Nico Vázquez y Gimena Accardi nuevamente en el mismo lugar.

¿Por qué Nico Vázquez y Gime Accardi se reencontraron?

El reencuentro ocurrió en el último adiós a Alejandro Farrel, un histórico representante artístico que supo tejer vínculos con buena parte de la farándula local. La noticia de su fallecimiento golpeó fuerte en el ambiente, y muchas figuras se acercaron a despedirlo. Pero entre todas las presencias, hubo una que inevitablemente acaparó la atención.

Gime Accardi y Nico Vázquez fueron vistos juntos en el velorio de un amigo.

Después de una separación que sacudió al medio en agosto del año pasado, Vázquez y Accardi coincidieron públicamente por primera vez. Y no fue en cualquier contexto. Fue en un velatorio, en silencio, con el dolor como protagonista y sin margen para sobreactuaciones.

Según quienes estuvieron presentes, ambos se mostraron conmovidos y optaron por un perfil bajo. Nada de declaraciones ni gestos exagerados. Sin embargo, hubo detalles que no pasaron desapercibidos: en algunos momentos se los vio cerca, compartiendo el mismo espacio e incluso desplazándose juntos dentro del lugar.

La escena, inevitablemente, reactivó todo. Porque no se trata de dos personas más, sino de una de las parejas más queridas y consolidadas que tuvo el espectáculo argentino durante casi dos décadas. Una historia que parecía haber cerrado definitivamente, pero que volvió a cruzarse en un contexto tan sensible como inesperado.

A esto se suma un dato que no pasó inadvertido: Dai Fernández, actual pareja de Vázquez y compañera en Rocky, no estuvo presente en la despedida. Una ausencia que, en otro momento, quizás no hubiera generado tanto ruido, pero que en este escenario sumó aún más especulación.

Nico Vázquez y Gime Accardi se acompañaron mutuamente.

De todos modos, quienes conocen de cerca la situación coinciden en algo: el reencuentro no tuvo nada de armado ni de búsqueda mediática. Fue simplemente el resultado de una pérdida que los atraviesa a ambos. Farrel no era un nombre más en sus vidas, sino alguien que los acompañó en momentos clave de sus carreras.

Como suele pasar en estos casos, las interpretaciones no tardaron en aparecer. Desde quienes lo ven como un gesto lógico ante el dolor compartido, hasta los que ya hablan de un posible acercamiento. Lo concreto es que, por unas horas, la historia entre Nico y Gimena volvió a cruzarse.