El inesperado comunicado de Nico Vázquez: "No puedo creer que tenga que decir esto"

El durísimo descargo de Nico Vázquez: "No está bien".

El actor Nicolás Vázquez publicó un durísimo descargo en su cuenta de Instagram, red social en la que no se guardó nada. Por qué se enojó Nico Vázquez.

Es que el actor se hizo eco de un rumor que aseguró que iba a ser papá, días después de que confirmara que está iniciando una relación con su compañera de elenco Daiana Fernández.

"No puedo creer que tenga que decir esto", comenzó Nico Vázquez en el mensaje que publicó en su historia, y siguió: "Hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa".

Luego, explicó que "esto es un ejemplo más de clickbait" y que "de esta manera confunden a la gente". "Realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", continuó y agregó: "No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie, ya que es una falta de respeto".

La nueva relación de Nico Vázquez

Hace unos días, el propio actor anunció que está iniciando una relación con Daiana Fernández. ""En realidad cuando vos estás en algo, no quiero ni decir... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días", expresó el actor en la entrevista con América TV, antes de estallar de la bronca y preguntarse "por qué" él tendría "que estar diciendo" algo sobre el tema. "Si yo empiezo algo con alguien, o yo quiero salir a tomar un café con alguien, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene", siguió.