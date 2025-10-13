La nueva pareja de Nico Vázquez tras la separación de Gime Accardi: "Hace un montón"

La nueva pareja de Nico Vázquez tras la separación de Gime Accardi: "Días".

El actor Nicolás Vázquez confirmó que está comenzando una nueva relación, tras la separación de Gimena Accardi que ocurrió meses atrás. Qué dijo el actor en América TV.

Ya desde la semana pasada que estaba en los medios de comunicación el rumor de que Nico Vázquez estaba saliendo con Daiana Fernández, su compañera en la obra Rocky, que protagoniza en la calle Corrientes.

"En realidad cuando vos estás en algo, no quiero ni decir... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días", expresó el actor en la entrevista, antes de estallar de la bronca y preguntarse "por qué" él tendría "que estar diciendo" algo sobre el tema. "Si yo empiezo algo con alguien, o yo quiero salir a tomar un café con alguien, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene", siguió.

Luego, declaró: "Blanquear no tengo que blanquear nada, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear. ¿Estás de novio con Dai? No". "Nos conocemos hace un montón, somos muy amigos, mejores amigos", señaló: "Nos conocemos mucho, pero hoy nos empezamos a conocer desde otro lugar", sumó.

La nueva pareja de Nico Vázquez tras la separación de Gime Accardi: "Días".

El enojo de Nico Vázquez con el periodismo

"¿Qué necesitan que diga yo?", continuó, visiblemente enojado por los comentarios del piso sobre sus dichos respecto a esta nueva relación, ya repudió que lo acusaron de estar desde "antes" de separarse de Accardi. "Estoy divorciado", sentenció Nico Vázquez.