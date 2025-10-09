Chau Gime Accardi: Nico Vázquez estaría saliendo con una famosa actriz

Aseguran que Nico Vázquez volvió a apostar al amor a poco del divorcio de Gimena Accardi.

A pocas semanas de haber oficializado su separación de Gimena Accardi, Nicolás Vázquez vuelve a ser noticia. Esta vez, no por su carrera teatral sino por su vida sentimental. Según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV), el actor habría iniciado una nueva relación con Daiana Fernández, su compañera en la obra Rocky, que actualmente protagoniza en la Avenida Corrientes.

“En estos días, ya pronto, me dicen que se viene el blanqueo, la confirmación del romance. Están súper enamorados, ya toda su gente íntima lo sabe”, aseguró Varela en el programa. Y agregó: “Él está muy enamorado, ella ya lo habló con personas de su confianza. Gente que trabaja con ellos ya lo sabe. No da para más mantenerlo oculto”.

La panelista explicó además que el vínculo entre ambos nació luego de la ruptura de Nico y Gime: “Si bien tenían mucho feeling y se los veía muy juntos, lo que pasó entre ellos ocurrió después de que ambos estaban separados”. Al momento el actor no se refirió a este posible romance que, en su momento, había negado rotundamente.

El final del matrimonio entre Nico Vázquez y Gime Accardi

Días atrás, el protagonista de Rocky confirmó que ya habían iniciado los trámites legales para formalizar el divorcio. “Firmaron esta mañana, llegaron juntos. Ya está todo arreglado, ya separados. A partir de ahora lo que facture Nico va a su bolsillo y lo que facture Gime también”, contó Paula Varela en Intrusos. Sin embargo, Adrián Pallares aclaró que el proceso aún no está completamente cerrado: “La disolución de la sociedad conyugal lleva tiempo. Es otra instancia distinta a la separación formal”.