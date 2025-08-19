Nico Vázquez rompió el silencio tras conocerse la infidelidad de Gimena Accardi: "Voy a hablar yo"

El actor Nico Vázquez enfrentó los micrófonos y realizó un contundente descargo tras conocerse la infidelidad de Gimena Accardi.

Nico Vázquez decidió hablar con la prensa tras el testimonio de Gimena Accardi, quien confesó haber sido infiel con un "random" en la relación que ambos mantuvieron durante 18 años. Inmediatamente después de enfrentar los micrófonos, el actor no permitió preguntas y advirtió: "Voy a hablar yo".

"Voy a hablar yo, te pido mil disculpas pero voy a hablar yo. Tengo la necesidad de atenderlos porque es de público conocimiento lo que estamos viviendo", comenzó diciendo Nico Vázquez, quien luego realizó un extenso descargo en donde confirmó que está divorciándose de su expareja.

De manera contundente, Nico Vázquez reconoció: “Estoy muy triste, me da mucha vergüenza, pero también respeto el trabajo de todos ustedes que siempre me acompañan. Ella va a ser mi familia siempre. Hoy nos dimos un abrazo y dijimos eso: como personas nos vamos a amar siempre, aunque hoy no nos amemos como pareja”.

Nico Vázquez confirmó que la crisis viene desde hace bastante: "No veníamos bien"

“Hace un tiempo ya que no veníamos bien. Son cosas que suceden y nadie está exento. Como le dije a ella, esto no la define: la definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, de ser una familia muy fuerte incluso sin hijos, compartiendo el trabajo y la vida cotidiana”, reconoció Nico Vázquez.

Sobre una posible reconciliación, el actor confirmó que, por el contrario, iniciaron los trámites del divorcio: "Hoy no hay chances de una vuelta. Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Es lo más sano. Esto no terminó por lo que pasó ahora, fue una consecuencia de un año de peleas, de terapia, de intentos por recomponer. Lo de Miami fue un antes y un después para nosotros”.