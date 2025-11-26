Provincias Unidas tendrá su propio bloque en Diputados, con futuro incierto para Pichetto

Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martin Llaryora e Ignacio Torres movieron fuerte este miércoles sus piezas en diputados y avanzan en la conformación del Bloque Provincias Unidas en la Cámara Baja que será anunciado este mismo miércoles. El armado ya está dejando heridos, entre ellos, a Miguel Angel Pichetto quien buscaba continuar como presidente de bloque y hoy se ausentó de la reunión constitutiva.

A esta hora, la vicegobernadora de Santa fe y diputada electa Giselle Scaglia se encamina a ser la cabeza de la bancada que contaría con 17 legisladores aproximadamente. El propio gobernador participó de la reunión constitutiva, de la que también se sumaron el mandatario de Chubut y la vice de Córdoba, Myrian Prunotto.

El movimiento es un termómetro de la paciencia que se agota con la gestión de Javier Milei pese a la victoria electoral de octubre y el renovado diálogo con Diego Santilli. “Este es un espacio de los gobernadores que representa los reclamos de los gobernadores, la agenda presupuestaria, el mantenimiento de las rutas. El Gobierno no está teniendo en cuenta las necesidades de cada provincia”, definió un armador del espacio. “El gobierno no negocia, hace lo que quiere”, lanzó un gobernador presente. Ven a LLA subidos a la ola de la victoria.

La bancada contará con dirigentes federales como el ex gobernador Juan Schiaretti y de miembros del radicalismo como Martin Lousteau y Pablo Juliano. El socialismo Santafesino estará adentro mientras los dos diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrio analizan si se incorporan. Hoy Maximiliano Ferraro y Mónica Frade se ausentaron.

“Están todos para sumarse. Queremos ser lo más abiertos posibles sin terminar en un rejunte”, añade un participante. También se sumar a diputados de Jujuy y Corrientes que responden a los mandarías Sadir y Gustavo Valdés.

La definición de la presidencia detonó el diálogo con Encuentro Federal, el bloque que representaba a los gobernadores hasta ahora. Pichetto y Nicolás Massot pegaron el faltazo y ahora están afuera. “Elegimos a Scaglia porque queremos que haya alguien que tenga una representación bien de las provincias”, justificaron los asistentes.

“De acá al martes van a tener que contenerlo a Miguel Angel de alguna manera, que algún gobernador lo llame”, evaluó un diputado. De acá al martes hay tiempo para oficializar ante Martin Menem el espacio que busca constituirse en la tercera minoría detrás de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

“Definimos ser una oposición no Kirchnerista con iniciativa propia”, confirmó un diputado federal. “No tenemos expectativa que el gobierno negocie”, añadió.

El movimiento se da en medio del giro que la administración de Javier Milei dió en su vínculo con gobernadores y en la mayor atención a mandatarios peronistas del Norte Grande como el salteño Gustavo Saenz y el tucumano Osvaldo Jaldo. Ese grupo tendrá una cumbre mañana en buenos aires y también definirá si lanza su propio espacio legislativo.