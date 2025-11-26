Todos los aumentos que llegan en diciembre 2025: prepagas, gas, luz, transporte público y más

Aumentos que llegan en diciembre

Diciembre llega con una nueva ronda de aumentos que vuelve a golpear el bolsillo de los hogares y confirma un dato que atraviesa todo 2025: la inflación logró desacelerarse, pero no logró perforar de manera sostenida el piso del 2% mensual. Alquileres, transporte, servicios públicos y prepagas vuelven a actualizarse y consolidan un año marcado por subas constantes en los gastos fijos.

Según las estimaciones privadas, la inflación de noviembre volvería a ubicarse por encima del 2% y se encamina a convertirse en el tercer mes consecutivo con registros en torno a ese nivel, tras el 2,1% de septiembre y el 2,3% de octubre, de acuerdo a los datos del INDEC.

Servicios que aumentan en diciembre

Alquileres

Los alquileres volvieron a ser uno de los rubros con mayor impacto a lo largo de 2025. En diciembre se aplican nuevas actualizaciones según el tipo de contrato, que se suman a un año atravesado por fuertes correcciones.

Los contratos con actualización trimestral ajustan más de 6%, los cuatrimestrales casi 8,5%, los semestrales superan el 14% y los acuerdos anuales acumulan subas cercanas al 40%. A estas cifras se suman las expensas, que también reflejaron durante el año las subas en servicios municipales, agua y mantenimiento. El resultado es un mercado cada vez más tensionado, con alta morosidad, presión sobre inquilinos y crecientes dificultades para cumplir con los pagos.

Transporte

El transporte público fue otro de los servicios que ajustó de manera escalonada durante todo el año. En diciembre, las tarifas de colectivos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires vuelven a aumentar, con un ajuste cercano al 4,4% respecto de la tarifa vigente. En paralelo, el subte porteño también incrementa su valor, consolidando una serie de subas que a lo largo de 2025 impactaron de lleno en el gasto mensual de los trabajadores que dependen del transporte público.

Transporte aumenta en diciembre

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga mantuvieron durante todo 2025 un esquema de ajustes mensuales que acompañaron —e incluso en algunos tramos superaron— la inflación. OSDE, Galeno, Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Hospital Italiano y Sancor figuran entre las firmas que aplicaron aumentos casi todos los meses, con variaciones según plan y región. Para diciembre, las subas rondan nuevamente el 2%, en línea con el ritmo inflacionario general.

Servicios públicos

Si bien en diciembre no se anunciaron nuevos aumentos en electricidad y gas, las facturas reflejan los incrementos autorizados en noviembre. En el caso de la luz, los ajustes en los costos de distribución impactan tanto en usuarios de Edenor como de Edesur, mientras que en gas continúa vigente la suba aplicada el mes anterior. A lo largo de 2025, las tarifas de servicios públicos avanzaron en un proceso de recomposición gradual, con aumentos periódicos que se fueron trasladando de manera escalonada al consumo residencial.