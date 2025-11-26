Tuvo un infarto y murió por un golpe en la cabeza: conmoción por la muerte de una famosa actriz a los 65 años

Conmoción en el mundo del espectáculo.

El mundo del espectáculo mexicano amaneció con enorme tristeza tras confirmarse la muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años. La noticia generó conmoción entre colegas, fanáticos y figuras del ambiente, especialmente por las circunstancias que rodearon sus últimas horas de vida.

Fue la periodista Ana María Alvarado, en el programa Sale el Sol, quien aportó los primeros detalles sobre lo ocurrido. Según relató, Michel vivía en una casa de asistencia para adultos, un espacio con atención médica permanente y acompañamiento diario, al que había sido trasladada por decisión de su hija luego de atravesar un proceso personal complejo. “Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia, no era asilo. Era un edificio con servicio médico y alimentos. Pasan todos los días al departamento de cada persona, los revisan”, explicó la periodista.

De acuerdo con el reporte, Gabriela no presentaba problemas graves de salud y llevaba una rutina tranquila. Sin embargo, todo cambió de forma abrupta cuando sufrió un infarto repentino dentro de su departamento. Ese episodio la hizo perder el equilibrio, provocando una caída que terminó en un golpe severo en la cabeza. Pese a la intervención inmediata del personal médico del lugar, no fue posible reanimarla.

Así confirmaron la muerte de Gabriela Michel

“Tuvo un infarto, le provocó una caída, un golpe en la cabeza y ya no pudieron hacer nada por ella, desafortunadamente”, precisó Alvarado, despejando versiones que apuntaban a un accidente doméstico sin causa previa. El fallecimiento ocurrió el lunes 24 de noviembre a las 7 de la mañana y rápidamente se viralizó en los medios y redes sociales.

La propia Aislinn Derbez confirmó la dolorosa noticia horas más tarde. En un mensaje sentido, pidió acompañamiento y respeto para atravesar el duelo:

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto.”